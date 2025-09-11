Jeho díla se prodávají za statisíce dolarů, z budovy soudu však Banksyho odstranili

„Královský soudní dvůr je památkově chráněná budova a HMCTS je povinna zachovat její původní charakter,“ stojí v prohlášení služby starající se mimo jiné o tuto budovu starou téměř 150 let.
Dílo na budově soudu vzbudilo po svém odhalení velkou pozornost. Graffiti zpodobňuje soudce v tradiční paruce, který paličkou tluče demonstranta ležícího na zemi. Nedlouho po odhalení výtvor zakryla bariéra a na místě se objevila ochranka s bezpečnostní kamerou.
BBC dílo spojila se sobotním zatčením 890 lidí během protestu podporujícím propalestinskou organizaci Palestine Action, kterou britské úřady označily za teroristickou.
Výtvory jednoho z nejznámějších světových umělců jsou často terčem vandalismu a krádeží, nebo mizí po zásahu majitelů budovy či dělníků. Banksy loni například vytvořil v Londýně přibližně desítku děl zobrazujících zvířata, z nichž většina už dnes není na původním místě k vidění.
Že jde o Banksyho dílo, dokládá podle médií fakt, že jej umělec publikoval na svém instagramovém účtu. Banksy se svými výtvory často kriticky vyjadřuje k vládní politice. Jeho předchozí práce narážely mimo jiné na migraci, válku na Ukrajině a bezdomovectví. Některá jeho díla odstraněná ze zdí se prodávají v aukcích za statisíce dolarů.