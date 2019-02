AUDIO + VIDEO: Písničkářka Bára Zmeková vydává nové album. Poslechněte si ho celé

Skladatelka a multiinstrumentalistka Bára Zmeková, pohybující se na pomezí jazzu, folku a elektroniky, vydává album Lunaves, na které přizvala množství hudebních kolegů napříč žánry.

Ve dvanácti skladbách s českými texty Zmeková často opouští pro ni typický klavír, aby využila elektrické piano, syntezátory a dokonce i kytaru.

„Báru jsem si oblíbil hlavně kvůli textům, fascinuje mě, jak dokáže jednoduše říkat věci, které by od jiných zněly pateticky nebo úporně. Používá slova, na jaká bych si netroufnul a skládá to všechno do výjimečně poetických obrazů, pak to hraje na klavír a zpívá, jako by se nechumelilo,“ říká o tvorbě Zmekové Martin „Bonus“ Tvrdý.

S albem vychází také první oficiální klip k písni Svatojánská. Zpracování se ujali režisérka Veronika Lišková a scénárista Evžen Liška ve spolupráci s Jakubem Aeldrynem z Lunchmeat Studia a kameramanem Vojtěchem Vančurou.

Zmeková se představila roku 2013 vítězstvím v soutěži 1band2play, ztvrzeným úspěšným debutem Ještě kousek a koncerty na festivalech Colours of Ostrava, MišMaš, United Islands či Banát. Letos přichází s vyzrálou druhou deskou, jež opět vznikla ve spolupráci s producentem Ondřejem Ježkem ve studiu Jámor.

„Slovo Lunaves mi přišlo do hlavy samo od sebe jednou před usnutím a od té doby na sebe nabaluje příběhy. Vytvořila jsem si skrz něj prostor, ve kterém se může odehrát v podstatě cokoliv. V takovém prostoru si každá píseň žádala trochu jiný přístup, proto jsem k nahrávání přizvala tolik různých muzikantů,“ přibližuje neobyčejný název desky Zmeková.

Mezi hosty na albu nalezneme jména jako Martin „Bonus“ Tvrdý, Fredrik Janáček (-123 minut), Rasťo Uhrík (J. Kirschner), Nina Marinová (Nina Rosa), Michal Mihok (Voila), Vlado Micenko (E Converso), Viktor Dořičák (FORMA), Marek Doubrava a Viktor Ekrt (Hm…), Ondřej Galuška (Odd Gifts, Eggnoise), Oskar Török (Vertigo), Francesca Mountfort a další.

Mnozí z nich vystoupí také na křtu 19. března v brněnském Kabinetu Múz a o den později ve Studiu Alta v Praze. Role kmotrů se ujmou Martin E. Kyšperský a skupina Hm… Album Lunaves vychází 1. března 2019 na domácím labelu Tranzistor.