‚Batfleck‘ skončil kvůli alkoholu. Zase bych do toho spadl, přiznal herec Affleck

Praha Herec Ben Affleck v rozhovoru pro deník The New York Times přiznal, co bylo skutečným důvodem jeho dobrovolného odchodu z role komiksového Batmana. Herec, který již dříve bojoval s alkoholem, se bál, že znovu začne pít.

Když Ben Affleck pověsil loni v lednu roli Batmana na hřebík, řekl k tomu jen, že to zkrátka už dál nezvládne. Rozhovořil se nyní po více než roce v rozhovoru pro americký deník. „Tenkrát jsem někomu ukázal scénář chystaného filmu o Batmanovi. Řekl mi, že ten scénář je sice dobrý, ale že já se upiju k smrti, pokud si tím projdu znovu,“ popsal herec. Rozhodl se proto skončit.

Ben Affleck ztvárnil Batmana ve třech snímcích - Batman vs Superman: Úsvit spravedlnosti (2016), Sebevražedný oddíl (2016) a Liga Spravedlnosti (2017). Ani jeden z těchto filmů však nebyl příliš vřele přijat kritikou. Nemluvě o samotném hereckém výkonu Bena Afflecka, jehož Batmanovi se začalo poněkud nelichotivě přezdívat Batfleck. To vše byla pro herce velká psychická zátěž. Herce nicméně zlomil hlavně jeho rozvod s herečkou a producentkou Jennifer Garnerovou. O něm se v rozhovoru také rozpovídal. Prý šlo o největší chybu v jeho životě. „Dlouhou dobu jsem alkohol zvládal. Ve větším množství to přišlo až když se moje manželství začalo řítit do záhuby. Snažíte se hledat útěchu v pití, sexu, hazardních hrách, nakupování nebo čemkoliv jiném. Život je ale vždycky jen horší,“ přiznal. V roce 2018 byl již potřetí na alkoholové odvykačce. Ben Affleck Přišla na Batmana krize středního věku? Ben Affleck už nechce hrát Temného rytíře

Ben Affleck chtěl zatajit svého otrokářského předka Ben Affleck v roli nahradil Christiana Balea, která se superhrdinou stal v oceňované trilogii Temný rytíř režiséra Christophera Nolana. V porovnání s Balem, jehož herecký výkon si od kritiky i diváků vysloužil ovace, působila Affleckova verze jako velmi slabá náhrada. Affleckovou náhradou se stal Robert Pattinson (Stmívání, Maják). V novém snímku režiséra Matta Reevese ho diváci uvidí v červenci příštího roku.