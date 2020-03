Batman vyměnil tank za normální auto. Režisér Reeves odhalil podobu nového Batmobilu

Nový Batman by měl být spíš než velkolepý akční film temnou noirovou detektivkou. Místo arcipadoucha Jokera mu budou v novém filmu zatápět tajemný Riddler (Paul Dano) a zakrslý padouch Penguin (Colin Farrell).

Proti takové přesile potřebuje Batman rychlá kola. Jeho nové vozítko je takzvaný muscle car, vysoce výkonný automobil s pohonem zadních kol. Vzhledově je někde mezi sportovními automobily Dodgem Challenger a Plymouth Barracuda. Svým designem připomíná upravené auto z původního batmanovského seriálu z konce šedesátých let.

Vozidlo fanoušky na sociálních sítích oslovilo. Reakce jsou vesměs velmi pozitivní. „Vypadá to jako vylepšený Dodge Challenger, který působí správně batmanovsky. Funguje to skvěle! Moderní, batmanovské,“ napsal na Twitter Brandon Davis.

I’m just gonna say it... this may well be my favourite Batmobile. https://t.co/vV2k3nMoYn