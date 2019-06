Batmanův sluha není žádné ořezávátko. Seriál Pennyworth slibuje akci v poválečném Londýně

LONDÝN/PRAHA Alfred Pennyworth (Jack Bannon) měl dřív ke klidnému anglickému gentlemanovi docela daleko. Jak je vidět v nové ukázce, Alfred nechodí pro ránu (ani kulku z pistole) daleko a seriál bude tudíž akční jízdou s výraznou dobovou stylizací. Příběh zrodu nejznámějšího komiksového sluhy bude mít premiéru 28. července.

Seriál se odehrává v šedesátých letech v Anglii. Alfred Pennyworth je bývalý důstojník speciálních jednotek, tvrďák s dětskou tváří bez vousů. Nedostatek peněz vyřeší tak, že si založí vlastní bezpečnostní společnost. Obchody jdou špatně až do dne, kdy si Alfreda nejme Thomas Wayne (Ben Aldridge). Na Waynea má ale spadeno lehce psychopatická Bet Sykesová (Paloma Faithová). Ta neváhá unést Pennyworthovu milenku. Pokud ji mladý Alfred bude chtít zpět, musí Sykesové vydat všechna tajemství svého nového zaměstnavatele.

„Alfred neví jak ve svém srdci toho dobrosrdečného chlapce, kterým kdysi býval, smířit s tím bezcitným vrahem, kterým ho donutili se stát,“ píše se v tiskovém prohlášení televize Epix. Ta oznámila plány na seriál o Alfredovi již v polovině května předloňského roku.



O herci Jacku Bannonovi (Kód Enigmy, Železná srdce) toho zatím příliš slyšet nebylo. Tato role, která stylem nápadně připomíná agenta Eggsyho (Taron Egerton) ze série Kingsman, by to mohla změnit. Ben Aldridge (Koleje osudu, The Titan) ztvárnil milionáře Thomase Waynea, otce Bruce Waynea/Batmana.





Alfred Pennyworth v prvních batmanovských komiksech sloužil spíše jako humorná vložka. Jeho definitivní podobu pak ustanovil herec Alan Napier v televizním seriálu Batman z roku 1966. Do dnešní doby Alfredovu osobu a minulost prozkoumávalo mnoho komiksových scenáristů. Někteří z něj udělali herce Shakespearových dramat, jiní pak vojenského lékaře nebo špionské eso. Jedno ale zůstávalo vždy stejné - Alfred k Batmanovi (a rodině Wayneových) neodmyslitelně patřil.