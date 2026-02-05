Schulmeister a Collegium 1704. Čeští interpreti sahají po prestižních cenách v BBC Music Magazine

Do finálového kola výročních cen měsíčníku BBC Music Magazine vybrala odborná porota dvě nahrávky českých interpretů. V kategorii začínajících talentů (Newcomer) je mezi třemi finalisty klavírista Jan Schulmeister za debutové recitálové album u Supraphonu. Nahrávka renomovaného souboru Collegium 1704 nazvaná Water and Fire vydaná firmou Accent boduje v orchestrální kategorii.
Collegium 1704: Krešimir Stražanac (bas), Krystian Adam (tenor), Václav Luks (dirigent), Kateryna Kasper (soprán), Ana Maria Labin (soprán).

Do finále vybírá odborná porota mezi nahrávkami, které v průběhu roku získaly v časopisu od recenzentů nejvyšší hodnocení. Vítěze jednotlivých kategorií určí veřejnost v internetovém hlasování, to začalo 29. ledna a skončí 3. března o půlnoci. Z vítězů jednotlivých kategorií pak vybere odborná porota Nahrávku roku. Vítězové mají být slavnostně vyhlášeni 22. dubna v Londýně. Hlasovat můžete na adrese: Odkaz.

Časopis BBC Music Magazine patří mezi nejvlivnější média v oboru klasické hudby a ačkoli ocenění není nijak honorované, přináší interpretům velkou prestiž a posluchačskou přízeň.

Mladý klavírista Jan Schulmeister (ročník 2006) získal spoustu cen na soutěžích nejen v Česku, ale též třeba USA. Má na kontě již několik nahrávek, ta, která soutěží o prvenství, je však jeho recitálovým debutem a obsahuje Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského, Pět preludií op. 16 Alexandra Nikolajeviče Skrjabina, Six moments musicaux Sergeje Vasiljeviče Rachmaninova. Závěr alba tvoří Skrjabinova Etuda cis moll op. 2 č. 1. Recenzent ocenil nejen interpretovu techniku, ale též promyšlenou koncepci, s níž představil zejména Musorgského obrázky.

Collegium 1704 není třeba milovníkům hudby představovat, je to bezpochyby mezinárodně nejúspěšnější tuzemský soubor specializující se na starou hudbu. Jejich nové album boduje s nejslavnějšími skladbami Georga Friedricha Händela Vodní hudba a Hudba k ohňostroji. Tyto skladby patří k světově nejhranějším a na Britských ostrovech vznikly, o to je triumf souboru vedeného dirigentem Václavem Luksem významnější. Recenzent si nahrávku pochvaloval pro její radostnost a pocit, který v posluchači vyvolává, jako by ji slyšel poprvé.

Obě nahrávky jsou k dispozici nejen ve fyzické podobě (CD), ale též v rámci streamovacích služeb a to v té nejvyšší kvalitě (hi-res). Interpretům nemusíme jen držet palce, můžeme pro ně i hlasovat.

