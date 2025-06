„S těžkým srdcem oznamujeme, že náš milovaný otec Brian Wilson zemřel. V tuto chvíli nám docházejí slova. Prosíme, respektujte naše soukromí, protože naše rodina truchlí. Uvědomujeme si, že svůj zármutek sdílíme s celým světem. Lásku a milosrdenství,“ uvedla rodina ve svém příspěvku.

Skupinu The Beach Boys založil Wilson jen ve svých devatenácti letech spolu s bratry, bratrancem a kamarádem. Působil jako skladatel, producent, zpěvák, baskytarista, klávesista a nakonec lídr skupiny.

Po podepsání smlouvy s Capitol Records v roce 1962 se stal prvním popovým umělcem, který měl zisk za skládání, aranžování, produkci a propagaci svého díla. Produkoval také pro ostatní interprety, například dívčí skupinu The Honeys.

V roce 1964 prodělal nervové zhroucení a rozhodl se přestat vystupovat se skupinou, což ho vedlo k většímu soustředění na studiovou práci. Vytvořil album Pet Sounds, z něhož pochází i jeho singlový debut „Caroline, No“.

Koncem šedesátých let se jeho zdravotní stav začal ještě více zhoršovat a stále méně se věnoval hudbě. Začal žít v ústraní, přejídal se a užíval narkotika. Později začal opět vystupovat, tentokrát jako sólový umělec.

Kritici ho považují za hlavního tvůrce takzvaného „kalifornského zvuku“. Za svoje dílo získal několik ocenění, zejména uvedení do Rock and Roll Hall of Fame jako člen The Beach Boys, Songwriters Hall of Fame a dvě ceny Grammy. Jeho život zdramatizovali tvůrci filmu Love & Mercy z roku 2014.

V Praze The Beach Boys vystoupili v roce 2019 bez účasti Briana Wilsona.