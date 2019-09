Beatles po Abbey Road nechtěli končit, jak se traduje. Expert překvapivě zjistil, že chystali další album

LONDÝN Záznam ze schůzky kapely může změnit vše, co o Beatles víme. Alespoň to si myslí Mark Lewisohn, znalec liverpoolské čtyřky, který má nahrávku k dispozici. Na záznamu Beatles chystají další album v době, o které se věří, že v ní už kapela mluvila o rozpadu. Zprávu přinesl britský deník The Guardian.

„The Beatles nebyli skupinou, která by se hádala kvůli malichernostem,“ říká Mark Lewisohn. Pak ale přítomnému novináři přehraje záznam ze schůzky kapely, která se konala 8. září 1969, tedy před padesáti lety. Na záznamu se spolu John, Paul a George baví o plánech kapely do budoucnosti.

Skupina právě dotočila album Abbey Road, které se nakonec stane jejich poslední studiovou nahrávkou. Ringo je právě v nemocnici se střevními potížemi a tak kapela se v centrále firmy Apple v proslulé londýnské krejčovské ulici Savile Row schází bez něj. John Lennon přinesl kazetový nahrávač, aby Ringovi mohli zprostředkovat záznam schůze.

Pak už nerušeně mluví o přípravě dalšího alba a o možném vánočním singlu. Kapela se neplánovala rozpadnout, jak si doteď veřejnost myslela. „Je to jako zjevení,“ komentuje nahrávku Lewisohn. „Všechny knihy o Beatles vždycky uváděly, že album Abbey Road bylo od začátku plánováno jako to poslední. Beatles se chtěli rozloučit na svém uměleckém vrcholu. „Ale tak to nebylo, jasně se tu baví o dalším albu. Jeden by si myslel, že John Lennon byl vždy ten, kdo si rozpad přál, ale z této nahrávky to tak vůbec nepůsobí. Nebylo tak všechno nakonec jinak, než jsme si mysleli?“ ptá se Lewisohn.

Beatles za sebou v té době měli právě Abbey Road, album tak mytologické, že přechod pro chodce z jeho obalu je snad tím nejznámějším přechodem na světě. Denně ho cíleně vyhledávají tisíce turistů. Na místo je neustále namířena bezpečnostní kamera.



Co vlastně víme?

Lewisohn už třicet let platí za předního světového experta na liverpoolskou čtveřici. Spolupracoval na výstavách a publikacích. Sám připravuje masivní trilogii s názvem The Beatles: All Those Years (Všechny ty roky). Zatím vyšel jen první díl s podtitulem Tune In (Nalaďte se). Knížka o počtu 960 stran česky sice nevyšla, ale byla zde k sehnání v angličtině.

Nyní je právě on tím hlasem, který světu říká, že všechno bylo jinak. Beatles neměli jít jeden druhému po krku a opouštět natáčení filmu Let It Be (1970) režiséra Michaela Lindsaye-Hogga mlčky. Němeli odcházet s nevraživostí jeden k druhému v očích, jak se všeobecně věří. „Během natáčení filmu byli určitě v dobré náladě. Beatles měli tu schopnost nechat problémy na prahu dveří. Sice ne úplně všechny, ale většinu z nich,“ uzavírá Lewisohn.