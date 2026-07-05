Milovníci taneční a elektronické hudby si užili v Ostravě rekordní ročník festivalu Beats for Love, který patří mezi největší v Evropě. Desítky tisíc návštěvníků roztančily sety více než 500 účinkujících na 18 scénách, zahrály jim i hvězdy DJ Alesso či DJ Calvin Harris. Na obří hudební přehlídku, v Česku svého druhu výjimečnou, někteří fanoušci dorazili v různých odvážných oděvech či kostýmech. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak to od středy do soboty v Dolních Vítkovicích žilo. Překvapením na závěr byla svatba.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Úvodní program Beats for Love zakončil skotský DJ Calvin Harris. (1. července 2026)
Autor: Beats for Love, MAFRA
Na festivalu Beats for Love v Ostravě proběhla také svatba. (4. července 2026)
Autor: Beats for Love
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Beats for Love, MAFRA
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta nejlepší elektronická hudba – přesně takhle vypadá neopakovatelná atmosféra letošního Beats for Love v Dolních Vítkovicích. (1. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
DJka Charlotte de Witte festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Nikola Tesařová
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Beats for Love, MAFRA
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Švédský DJ Alesso patří k největším hvězdám letošního festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích. (10. dubna 2026)
Autor: Archiv MF DNES
Na festivalu Beats for Love v Ostravě proběhla také svatba. (4. července 2026)
Autor: Beats for Love
Německá DJka Lilly Palmer na festivalu Beats for Love v Ostravě (3. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Na festivalu Beats for Love v Ostravě proběhla také svatba. (4. července 2026)
Autor: Beats for Love
Parde Guilherme v závěrečný den hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Beats for Love, MAFRA
Německá DJka Lilly Palmer na festivalu Beats for Love v Ostravě (3. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z 12. ročníku ostravského hudebního fetivalu Beats for Love (1. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Druhý den ostravského festivalu Beats for Love si získal DJ R3hab. (2. července 2026)
Autor: Beats for Love, ČTK
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Beats for Love, MAFRA
DJ Andromedik rozzářil druhý den ostravského festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Beats for Love
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Německá DJka Lilly Palmer na festivalu Beats for Love v Ostravě (3. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z 12. ročníku ostravského hudebního fetivalu Beats for Love (1. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
DJ Marshmello rozzářil druhý den ostravského festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Beats for Love
Momentky ze závěrečného dne hudebního festivalu Beats for Love v Ostravě (4. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z 12. ročníku ostravského hudebního fetivalu Beats for Love (1. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta nejlepší elektronická hudba – přesně takhle vypadá neopakovatelná atmosféra letošního Beats for Love v Dolních Vítkovicích. (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Německá DJka Lilly Palmer na festivalu Beats for Love v Ostravě (3. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z 12. ročníku ostravského hudebního fetivalu Beats for Love (1. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Momentky z druhého dne ostravského hudebního festivalu Beats for Love (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta nejlepší elektronická hudba – přesně takhle vypadá neopakovatelná atmosféra letošního Beats for Love v Dolních Vítkovicích. (2. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Úvodní program Beats for Love rozzářila anglická drum and bassová hudebnice A Little Sound. (1. července 2026)
Autor: Beats for Love, MAFRA
Organizátoři vítají návštěvníky na hlavní stagy Beats for Love. (1. července 2026)
Autor: Beats for Love, MAFRA
Momentky z 12. ročníku ostravského hudebního fetivalu Beats for Love (1. července 2026)
Autor: Jan Smekal, MAFRA