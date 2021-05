Beck potvrdil účast na Metronome Prague 2022, vystoupí na pražském Výstavišti

Jedinečný hitmaker i neúnavný experimentátor, držitel osmi cen Grammy a desítek dalších ocenění a nominací na ně. To všechno je zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a producent Beck. Měl být jednou z hlavních hvězd loňského ročníku festivalu Metronome Prague, který nakonec znemožnila pandemie. Beckovo vystoupení se ale pořadatelům podařilo přesunout na nadcházející ročník, který proběhne 23. - 26. června příštího roku na tradičním místě, pražském Výstavišti.

Beck zahraje v Česku podruhé, bude to dlouhých osmadvacet let po jeho pražském klubovém debutu. V nabídce festivalu Metronome Prague doplňuje již dříve ohlášené britské indiepopové duo Oh Wonder.

Tím, jak losangeleský rodák, známý na hudební scéně jako Beck nebo Beck Hansen (přestože jeho pravé rodné jméno zní Bek David Campbell) volně nakládá s hudebními žánry a styly a jak je schopen zcela přirozeně propojit velmi odtažité výrazové prostředky, je srovnatelný snad jedině s osobnostmi kalibru Davida Bowieho nebo Davida Byrnea.

Všechno, čeho na hudební scéně nyní padesátiletý Beck dosáhl, bylo poctivě odpracováno doslova „od píky“. Měl k tomu ale dobré rodinné zázemí: otec David Campbell je významný původně kanadský skladatel a dirigent, který pracoval na filmové hudbě k mnoha významným filmům a dodnes se podílí jako aranžér na velkém množství významných alb populární hudby (mj. Michael Jackson, Linkin Park, Muse, Justin Timberlake nebo Adele, a samozřejmě také synova alba).

První kytaru vzal Beck do ruky v pubertě a jako busker si přivydělával hraním folkové a bluesové klasiky na ulicích. Zároveň ve stejné době objevil a zamiloval si experimentální rock Sonic Youth a první hiphopové nahrávky Grandmastera Flashe. S takovým posluchačským zázemím, ve kterém neměly místo žádné žánrové hranice, není divu, že jeho vlastní hudba byla vlastně od začátku ryzím crossoverem různých stylů.

Jeho singl Loser je dodnes jedním z jeho největších hitů. Na jeho základě získal smlouvu s velkým hudebním vydavatelstvím Geffen a natočil první velké album Mellow Gold. A následovalo také první světové turné, jehož zastávka 12. listopadu 1994 v dnes již neexistujícím pražském klubu Belmondo byla prvním a zatím jediným živým setkáním českých fanoušků s tímto hudebníkem.

Následující album Odelay (1996) bylo definitivním potvrzením, že se na světové scéně zrodila neopakovatelná a velká osobnost. Beck za ně získal svoje první ceny Grammy – za Alternativní album roku a první singl Where It’s At byl oceněn jako Nejlepší mužský rockový pěvecký výkon. Vedle uměleckého úspěchu se Odelay stalo i Beckovým nejprodávanějším albem s dvouplatinovým certifikátem.

Celkem Beck vydal čtrnáct alb, která vesměs sklidila vysoká hodnocení kritiky i zájem fanoušků, a to včetně toho zatím posledního Hyperspace, jež vyšlo 22. listopadu 2019 a protagonistovi přineslo do sbírky další cenu Grammy. Jejich protagonista je řazen už léta mezi headlinery těch největších hudebních festivalů.

O Beckově významu svědčí i sáhodlouhý seznam jeho ocenění, mezi nimiž je dvaadvacet nominací na Grammy, z toho osm proměněných ve zlato (včetně nejprestižnější kategorie Album roku, kterou získala deska Morning Phase z roku 2015), patnáct nominací a šest cen MTV Video Music Awards, deset nominací a tři vítězství v Brit Awards, anebo hned dvě UK Music Video Awards, které získal za song Wide Open, na kterém spolupracoval s hvězdami Metronome Prague 2018 The Chemical Brothers.

Předprodej vstupenek na Metronome Prague 2022 je spuštěn na www.metronome.cz. V prodeji jsou kromě standardní i podporovatelské kategorie, ve kterých za vyšší příspěvek na restart festivalu získají zájemci kromě dobrého pocitu také nejrůznější hudební a festivalové dárky a další zážitky. Ačkoli nic takového pořadatelé nepředpokládají, po zkušenostech z posledních dvou let zdůrazňují garanci vrácení vstupného, bude-li konání festivalu jakkoli ohroženo.

Festival Metronome Prague je první velký hudební a umělecký festival konaný v Praze. Jeho 5. ročník byl původně plánován na rok 2020, z důvodů pandemie covid-19 byl přesunut na rok 2021 a z téhož důvodu aktuálně přesunut na rok 2022. Za dobu jeho konání jej navštívily hvězdy, jako jsou Kraftwerk, Primal Scream, Liam Gallagher, Morcheeba, Sting, Iggy Pop, Chemical Brothers, David Byrne, John Cale nebo Massive Attack. Na zatím poslední ročník festivalu v roce 2019 zavítalo bezmála 20 000 návštěvníků.