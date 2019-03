VIDEO: Pták vzlétl k slunci, letěl, letěl a nedoletěl, napsal do not umučený skladatel

Videoklip ke druhé větě dechového kvintetu skladatele Pavla Haase, který zahynul v roce 1944 v koncentračním táboře v Osvětimi, natočil Belfiato Quintet. Nahrávka pochází z jeho debutového alba, vydaného Supraphonem.

Vizuální podobu videoklipu vtiskl režisér Tomáš Holub. Tajemný děj pod názvem Desicion That Make Tomorrow vychází z toho, co skladatel Pavel Haas připsal přímo do partitury této skladby: Pták vzlétl k slunci, letěl, letěl a nedoletěl.

„To co Pavel Haas ke skladbě připsal, byla pro nás velká inspirace, ale nemyslím si, že stěžejní. Snažíme se ukázat jiný rozměr vážné hudby, kterou propojujeme se silou a magií přírody. Přírody, která má ještě svá tajemství a tajemné bytosti. Už v prvním videoklipu, který točil Tomáš Hájek je toto téma zmíněné. Já jsem v něm pokračoval a rozvedl jej dál. Chtěli jsme i naznačit tragický osud Pavla Haase, jenž se stal obětí holocaustu. Dlouho jsme promýšleli jak to vhodně a nenásilně zakomponovat. Nakonec jsme se shodli, že samotná linie příběhu bude tímto odkazem,“ uvedl režisér Tomáš Holub.

Klarinetista Jiří Javůrek ke vzniku klipu poznamenal: „Klip jsme natáčeli v lednu v zasněžených Krkonoších v okolí Benecka, na místě, kde pravidelně zkoušíme, takže je nám hodně blízké. Hlavní role připadla mně, protože ve skladbě má vedoucí hlas právě klarinet. Bylo to vcelku náročné, protože jsem musel strávit mnoho času bez oblečení a bot. Nejhorší byla právě chůze a běh naboso ve sněhu.“

Režisér Tomáš Holub protagonistu klipu doplnil: „Na natáčení bylo asi nejtěžší oznámit ´Belfiatu´, že tam bude jeden z nich nahatý a ještě běhat po zasněženém lese. Měl jsem velký strach, že mi celý nápad ´hodí na hlavu´, ale přistoupili k tomu profesionálně a hlavně odvážně. Za což jsem velice vděčný.“