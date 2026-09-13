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Zlatého lva získal v Benátkách film Woman Unknown, porota ocenila dokument Naza

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Režisérka May el-Toukhyová slaví po převzetí Zlatého lva za nejlepší film za...

Režisérka May el-Toukhyová slaví po převzetí Zlatého lva za nejlepší film za snímek „Woman Unknown“ během závěrečného ceremoniálu 83. ročníku Benátského filmového festivalu. (12. září 2026) | foto: AP

Režisér I Čchang-tong, držitel Velké ceny poroty za film Possible Love, pózuje...
Režiséři Juval Abraham a Rachel Szorová přebírají Zvláštní cenu poroty za film...
Mathilde Arcelová (vpravo), držitelka ceny Coppa Volpi za nejlepší ženský...
Mathilde Arcelová přebírá cenu Coppa Volpi za nejlepší ženský herecký výkon...
32 fotografií
Hlavní cenu Zlatého lva na 83. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Benátkách získalo historické drama Woman Unknown (Neznámá žena) dánsko-egyptské režisérky Mayi el-Toukhyové. Zvláštní cenu poroty pak obdržel dokumentární film Naza izraelských novinářů Juvala Abrahama a Rachel Szorové, v němž několik bývalých i současných izraelských vojáků anonymně vypovídá o zabíjení palestinských civilistů ve válce v Pásmu Gazy.

Cenu za nejlepší ženský herecký výkon získala dánská herečka Mathilde Arcelová, která v dramatu Woman Unknown ztvárnila hlavní roli mladé chůvy, která se má po nacistické okupaci Dánska provdat za svého zámožného zaměstnavatele, ale musí tajit, že měla za druhé světové války vztah s německým vojákem.

Ocenění za nejlepší mužský herecký výkon obdržel americký herec John Malkovich za roli ve špionážní komedii Divoký kůň Devítka britsko-irského režiséra Martina McDonagha.

Poetické drama Possible Love od jihokorejského autorského režiséra I Čchang-tonga získalo velkou cenu poroty – Stříbrného lva, což je druhé místo v soutěži.

Zvláštní cenu poroty získal dokumentární film izraelských novinářů Naza, který dokumentuje zabíjení palestinských civilistů izraelskou armádou za války v Pásmu Gazy. Název filmu je odvozen od pojmu, který izraelská armáda používá pro označení očekávaného počtu civilních obětí chystaných vzdušných úderů. Snímek měl na festivalu premiéru 10. září a vysloužil si rekordních 25 minut ovací ve stoje.

„Je pro nás opravdu moc důležité, aby ten film viděli Izraelci,“ řekl spoluautor filmu Abraham. Film byl natáčen v naprosté tajnosti po dobu tří let v noci na střechách Tel Avivu a přináší výpovědi 24 izraelských vojenských zasvěcenců, včetně zpravodajských důstojníků a vojáků, kteří poskytují vhled do války v Pásmu Gazy a do toho, co podle nich představuje systematické zabíjení palestinských civilistů.

Porota udělila Stříbrného lva za režii Iljovi Chržanovskému za snímek Dau o sovětských fyzicích, kteří sestrojili atomovou bombu. Realizace trvala více než 20 let. Chržanovskij, který se vzdal ruského občanství, aby vyjádřil nesouhlas s válkou na Ukrajině, ocenění v děkovné řeči věnoval Ukrajincům, včetně své matky, která se tam narodila.

Benátský festival je nejstarším filmovým festivalem – poprvé se konal v roce 1932 – a jedním z nejprestižnějších na světě. Některé snímky uvedené na něm v předchozích letech bodovaly posléze i v jiných filmových kláních, včetně amerických Oscarů.

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