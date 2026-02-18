Splňte morální povinnost! Herci Bardem či Swintonová tlačí na Berlinale kvůli Gaze

V dopise, o kterém informoval magazín Variety, uvádějí, že jsou zděšeni mlčením festivalu ke Gaze. Německý státní ministr kultury Wolfram Weimer kritiku odmítl.
„Vyzýváme Berlinale, aby splnilo svou morální povinnost a jasně se ohradilo proti genocidě, zločinům proti lidskosti a válečným zločinům páchaných Izraelem na Palestincích,“ uvádí otevřený dopis zveřejněný magazínem Variety. Izrael v minulosti obvinění z genocidy či válečných zločinů v Pásmu Gazy opakovaně odmítl.
V říjnu 2023 ozbrojenci palestinského teroristického hnutí Hamás a jeho spojenci při útoku v jižním Izraeli pozabíjeli na 1 200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli. Izrael poté zahájil rozsáhlou vojenskou operaci do Pásma Gazy, při níž jeho armáda podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, ovládaného Hamásem, zabila přes 72 tisíc Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci. Podle zahraničních nevládních organizací nicméně bylo přes 80 procent obětí civilních.
V Gaze nyní platí příměří, během kterého izraelská armáda při útocích podle palestinského ministerstva zabila přes 600 Palestinců.
Herci jako Tilda Swintonová, kterou loni Berlinale ocenilo čestným Zlatým medvědem za celoživotní dílo, Javier Bardem či Tatiana Maslanyová a režiséři Mike Leigh, Lukas Dhont nebo Adam McKay uvádějí, že od institucí ve filmové průmyslu očekávají odmítnutí spoluúčasti na pokračujícím hrůzném násilí na Palestincích. Signatáři, mezi kterými je také Sálih Bakrí, syn zemřelého palestinsko-izraelského režiséra a herce Muhammada Bakrího, žádají od Berlinale jasné kroky.
Současný stav na Berlinale, který označují jako „institucionální mlčení o genocidě na Palestincích“, umělci kritizují. Poukazují také na to, že Berlinale se v minulosti jasně vymezilo proti ruské invazi na Ukrajině nebo zvěrstvům, které íránský režim páchá na obyvatelích této islámské republiky.
Německý státní ministr kultury Weimer uvedl, že Berlinale není nevládní organizace „s kamerou a režií“, ale místo, kde se můžou filmaři svobodně rozvíjet, diskutovat a hovořit o všech možných tématem. „A to se děje,“ dodal. Odmítl také, že by někdo na Berlinale názory cenzuroval. Zastal se také předsedy festivalové poroty, režiséra Wima Wendersa, který se stal v dopise rovněž terčem kritiky.
Agentura Reuters napsala, že Berlinale je v porovnání s konkurenčními filmovými přehlídkami v Cannes a Benátkách považováno za nejpolitičtější festival. Pyšní se i tím, že uvádí snímky nedostatečně zastoupených komunit a mladých talentů, poznamenal Reuters s tím, že aktivisté podporující Palestince jej naopak opakovaně kritizovali za to, že stanovisko ke Gaze nezaujalo.