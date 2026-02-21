Film, který vznikl v německo-francouzsko-turecké koprodukci, vypráví příběh tureckého uměleckého páru, který se stane terčem politického pronásledování. Cenu za nejlepší dokumentární film si odnesla česká režisérka Pepa Lubojacki.
Snímek německého režiséra vyhrál Zlatého medvěda po více než 20 letech, naposledy hlavní cenu festivalu získal v roce 2004 Fatih Akin, který je stejně jako Çatak tureckého původu. Loni vyhrálo Zlatého medvěda drama Drömmer (Sny) norského režiséra Daga Johana Haugeruda.
Film Gelbe Briefe (Žluté dopisy) je natočený v turečtině, jeho hlavní hrdinové Derya a Aziz jsou umělci z divadelního prostředí v Ankaře. Kvůli incidentu na premiéře jedné z jejich her se přes noc stanou terčem politického pronásledování a přijdou o práci i o domov. Krizová situace se projeví i na soudržnosti jejich rodiny.
Sedmičlenná mezinárodní porota rozdala také Stříbrné medvědy, tedy ocenění za jednotlivé filmařské a herecké kategorie. Velkou cenu poroty získal film Kurtuluş (Spása) tureckého režiséra Emina Alpera.
Cenu poroty dostal britsko-americký film režiséra Lance Hammera Queen at Sea (Královna na moři), který se zabývá tématem onemocnění demencí v rodině. Za režii porota ocenila britského režiséra Granta Geeho, který na Berlinale představil film Everybody Digs Bill Evans (Všichni milují Billa Evanse).
Cenu za nejlepší herecký výkon v hlavní roli získala německá herečka Sandra Hüllerová, která ztvárnila postavu ženy vydávající se za muže v historickém dramatu Rose rakouského režiséra Markuse Schleinzera.
V kategorii nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli se rozhodla porota výjimečně ocenit Stříbrným medvědem dva herce ze snímku Queen at Sea: Annu Calderovou-Marshallovou a Toma Courtenaye.
Za nejlepší scénář dostala Stříbrného medvěda Geneviéve Duludeová-de Cellesová za film Nina Roza, který se odehrává mimo jiné v Bulharsku. Cenu za mimořádný umělecký příspěvek si odnesli autoři amerického snímku Yo (Love is a Rebellious Bird) Anna Fitchová a Banker White.
Česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki vyhrál cenu za nejlepší dokumentární snímek. Autorka v dokumentu natočeném na mobilní telefon zkoumá, proč se její bratr a dva bratranci ocitli bez domova a potýkají se se závislostí. Snímek získal už předtím také Caligariho cenu.
Mezinárodní filmový festival v Berlíně byl založen v roce 1951 a s festivaly v Cannes a Benátkách patří k předním filmovým přehlídkám v Evropě. Oficiálně festival končí 76. ročník přehlídky v neděli.