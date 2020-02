Berlínská fotografka představí svou putovní výstavu ve Vile Tugendhat

Život ve městě a kultivovanost, kontrasty uvnitř a venku, rozmazání a zaostření, odrazy a zrcadlení, hra s vnímáním pozorovatele – to jsou obrazová témata berlínské fotografky Ariny Dähnick.

Architekturu Ludwiga Miese van der Rohe objevila na podzim 2012, kdy po bouřce spatřila budovu Nové Národní galerie ve fascinující a paradoxní prostorové zkušenosti: neomezená rozlehlost a současně poutavost místa.

Výstava „Projekt MIES“ Výstava Arina Dähnick „Projekt MIES“ je přístupná od 11. března do 3. května 2020 v technickém podlaží vily Tugendhat v rámci otevírací doby út−ne 10:00 –18:00 hodin bez předchozí rezervace. Vstupné 50 Kč.

Od té doby fotografovala tuto budovu za různých podmínek až do jejího uzavření v roce 2015, dále pak sledovala stopy Miese z Berlína do Brna, z Chicaga do New Yorku. Fotografovala jeho nejslavnější budovy včetně vily Tugendhat, budov Seagram Building a Lake Shore Drive Apartments v působivé fotografické řadě, ve které vyjadřuje jak svou kreativní inspiraci, tak i fascinující prostorovou zkušenost architektury samotné.



Výstava „Projekt MIES“ byla vystavena v roce 2019 v S. R. Crown Hall, v Goethe Institutu, současně s loňským ročníkem Bienále architektury v Chicagu. Výstava bude dále převezena do Barcelony a Berlína.

Klíčová témata, na která Arina Dähnick ve svých fotografiích odkazuje, jsou městský život a kultivovanost, reflexe a zážitek z prostoru, diametrální protiklady uvnitř a vně, rozmazání a výrazný jas. Její mimořádné fotografické oko proniká do vnějších fasád při hledání poetických vlastností a tajemství městského prostoru.

Svým fotoaparátem zachycuje duši architektury, používá barvy a čáry k vytvoření intimního smyslového zážitku z prostorového zasazení. Prolínající se úrovně obrazu navozují mnohovrstevnou hru s realitou a generují perspektivu, která je rozkročena mezi vnější realitu a vnitřní oko představivosti.