Bestseller podvodem? Donald Trump junior měl svoji knihu ve velkém kupovat pro zaměstnance

WASHINGTON Donald Trump junior počátkem listopadu vydal knihu Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us (Uražení: Jak se levice pase na nenávisti a snaží se nás umlčet). Kniha se záhy stala bestsellerem číslo jedna. Trump byl nařčen z toho, že knihy kupoval ve velkém množství pro své zaměstnance. Není to první podobný skandál.

Kniha Triggered vyšla 5. listopadu. Netrvalo dlouho a dostala se na první příčku prodejnosti literatury faktu deníku New York Times. Samotný deník ale u žebříčku uvedl, že někteří knihkupci hlásí hromadné objednávky. To pochopitelně zkresluje čísla a naznačuje nepoctivou (avšak pochopitelně nikoliv zakázanou) praktiku, kterou se proslavil už jeho otec. Nynější prezident Spojených států Donald Trump nakoupil před více než třiceti lety pro své zaměstnance tisícovky výtisků své knihy Umění udělat dohodu, aby navýšil prodeje knihy a udělal z ní bestseller. Některé zprávy z počátku měsíce také uváděly, že Republikánský národní výbor (Republican National Committee), vedoucí orgán republikánské strany, nabízel podporovatelům podepsané výtisky knihy Triggered výměnou za finanční dary. The RNC is giving away signed Donald Trump Jr. books to donors. (This is a tactic that helps boost reported sales) pic.twitter.com/AvNozpspm5 — Zeke Miller (@ZekeJMiller) 5. listopadu 2019

Nařčením z umělého nafukování prodejů knihy se pochopitelně Donald Trump junior brání. Podle republikánského stratéga Andrewa Surabiana se Trump junior měl zúčastnit několika podpisových akcích, na kterých bylo jasně poznat, že zájem o Triggered je enormní. Na každé z akcí se podle něj prodalo a podepsalo více než tisíc kusů. Nic neobvyklého Podobné kousky se na knižním trhu nedějí zrovna ojediněle. V roce 2017 se na knižní trh dostala kniha Handbook for Mortals (Příručka pro smrtelníky) spisovatelky Lani Saremové (česky nevyšla). Prvním varovným signálem bylo, že kniha se nedala ani objednat přes Amazon, kde Američané hojně nakupují, a přesto hned po prvním týdnu byla na přední příčce prodejnosti. Ukázalo se, že Lani Saremová, či někdo z jejího okolí, postupovala stejnou taktikou jako Trumpové - ve velkém skupovala zásoby z knihkupectví. Situace je o to pikantnější, že šlo podle všeho o knihu velmi špatně napsanou. Na svém Twitteru ji „rozložila“ například spisovatelka Sarah M. Carterová. Hoooo buddy pic.twitter.com/VAiUULaweW — Sarah M. Carter  (@SMCarterWrites) 24. srpna 2017