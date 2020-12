Bez kultury to nejde, říká skupina Lucie a chystá podzimní turné 2021

Obavy z iksté vlny lockdownu si odmítá připustit jedna z nejpopulárnějších českých kapel Lucie a usilovně pracuje na podzimním turné 2021. Na čtyřech halových koncertech hodlá předvést nový program v exkluzivních hudebních aranžmá za doprovodu symfonického orchestru, pěveckého sboru a s organicky efektní dynamickou scénou.

„Letošek byl pro všechny velmi těžký. Nám ale mimo jiné rok 2020 ukázal, že bez kultury to prostě nejde. Jako by nám chyběl kus naší duše, možnost sebevyjádření, svoboda, a to nejen ta umělecká, kterou bychom si měli bezpodmínečně chránit. O to víc se těšíme, že se v roce 2021 zase vrátíme na pódium a znovu se svými fanoušky zažijeme tu ohromnou energii, která při živém vystoupení vzniká. To je zážitek, který nejde ničím nahradit,“ shoduje se celá skupina Lucie.

Jednou z největších a nejnáročnějších inovací byla podle členů kapely příprava samotné organicky dynamické scény, která využívá nejnovější technologie z oblasti zvuku i vizuálních efektů a zároveň osvědčené divadelní principy: „Na scéně, kterou chceme fanouškům představit, jsme pracovali bezmála rok. Práce to byla náročná, ale krásná a věříme, že to bude stát za to. Je to pro nás speciální projekt, proto chceme, aby i naši fanoušci z něj měli výjimečný zážitek.“

Mimořádné bude turné i po hudební stránce. Lucie se spojila s dirigentem Kryštofem Markem, držitelem Českého lva za hudbu k filmu Masaryk, který vytvořil nové symfonické aranžmá pro celý program této show. V kombinaci kompletního obsazení skupiny, Filharmonie Hradce Králové a pěveckého sboru se tak na fanoušky chystá téměř dvouhodinový průřez celou tvorbou Lucie.

První zastávkou turné bude 27. září 2021 ostravská ČEZ Arena, následují show v Brně v DRFG areně 8. října, v pardubické Enteria Areně 12. října a vyvrcholí v pražské O2 areně 20. října. Vstupenky na pražský koncert budou k dispozici již od 10. prosince 2020 v sítích Ticketportal a Ticketmaster.