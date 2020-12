Bez kultury. V ČR se od pátku znovu zavřou muzea, galerie a památky

PRAHA Po 15 dnech se v Česku znovu uzavřou muzea a galerie. Vláda dnes rozhodla, že život v zemi se bude od pátku 18. prosince prosince znovu řídit čtvrtým stupněm protiepidemického systému. Ten počítá s tím, že muzea, galerie a památky jsou pro veřejnost zcela uzavřené. Pro kulturní instituce neplatí žádná z výjimek.

Od 3. prosince mohla být muzea a galerie otevřené z jedné čtvrtiny své kapacity, památky mohly navštěvovat skupinky do deseti lidí. Uzavřou se také knihovny, budou moci opět vydávat jen předem objednané knihy přes výdejní okénko.



Během necelých dvou týdnů, kdy se muzea a galerie otevřely, do nich jen v Praze přišly tisíce lidí. Zástupci některých muzeí a galerií dnes vyzvali ministry kultury a zdravotnictví, aby tyto instituce dostaly výjimku v rámci čtvrtého stupně protiepidemických opatření. Jsou přesvědčeni, že uzavření galerií žádným způsobem nesnižuje riziko nákazy nemocí covid-19 a nepřispívá ke zlepšení epidemiologické situace.

Návštěvníci muzeí a galerií na krátké otevření výstav reagovali okamžitě a přišly jich jen v Praze tisíce. „Od znovuotevření galerií jsme zaznamenali velký zájem o výstavy Mikuláš Medek: Nahý v trní, ale především Rembrandt: Portrét člověka,“ sdělila mluvčí Národní galerie Eva Sochorová. Na Medkově výstavě je průměrná denní návštěvnost v období od 3. do 14. prosince přibližně 125 osob denně při povolené kapacitě.

Výstava Rembrandta má přes 450 návštěvníků denně; kapacita je také čtvrtinová, ale počet diváků navyšuje prodloužená otevírací doba od 9:00 do 21:00. Při stoprocentní kapacitě byla návštěvnost okolo 1000 osob denně. Průměrná denní návštěvnost Národní galerie Praha byla v minulých dnech podle mluvčí asi 490 lidí. „Na Rembrandta lidé stojí i fronty v minulých týdnech zhruba hodinové, o víkendu byly fronty až na tři hodiny, protože se již mluvilo o přechodu do čtvrtého stupně. Tím si vysvětlujeme ještě více zvýšený zájem o tuto výstavu,“ dodala mluvčí.

Velkému zájmu návštěvníků vyšli vstříc i v Národním muzeu, kam lidé nejvíce směřují na výstavu archeologických nálezů z Egypta nazvanou Sluneční králové. Prodloužili otevírací dobu a od 3. prosince přišlo na výstavu přes 5000 lidí. Mluvčí muzea Lenka Boučková řekla, že do všech čtyř otevřených objektů NM přišlo za uplynulých deset dní asi 7400 návštěvníků.

Pro divadla a kina se ale s přechodem na čtvrtý stupeň protiepidemického systému nic nemění, tam diváci do hlediště nebo do kinosálu nemohli přicházet ani ve třetím stupni. Divadla mohou zkoušet a svá představení přenášet. Zástupci audiovizuálního průmyslu žádali vládu, aby kina přeřadila do jiného typu zařízení, než jsou divadla, chtěli by se řídit stejnými pravidly, jako restaurace.

Zástupci některých galerií a muzeí, kteří požadují výjimku ze čtvrtého stupně PES, dnes uvedli, že jsou připraveni i přes omezující opatření ponechat pro návštěvníky otevřeno. Přiřadili by se tak k několika restauracím, které v minulých dnech nedodržovaly nařízenou zavírací hodinu ve 20:00. Pod dopis určený ministrům kultury a zdravotnictví se podepsala pražská Trafo Gallery nebo olomoucká Telegraph Gallery.