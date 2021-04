‚Bezmyšlenkovité bakchanálie zlaté mládeže.‘ Mediální odborník hodnotí nový pořad Like House plný influencerů

ČR Na počátku týdne debutoval na televizní stanici Prima pořad s názvem Like House. Představil Čechům sedm influencerů: tedy lidí, kteří mají na sociálních sítích jako je Youtube, Instagram či nejnověji TikTok velký počet sledujících a kteří tím pádem jsou jakýmisi názorovými vůdci, přinejmenším pro nejmladší generaci. Jak pořad, který s velkou šancí sledují vaše děti, hodnotí mediální expert?

„Média hrají v kultuře společnosti velmi významné místo a vytvářejí a reprodukují představy o světě, v němž žijeme a chceme žít. Proto je základním požadavkem mediální etiky, aby byla média společensky zodpovědná. Televize obecně navíc v pandemii nabývají na významu proto, že jim stoupá sledovanost,“ uvedl pro server Lidovky.cz Jan Motal, odborník na mediální etiku z Katedry mediálních studií a žurnalistiky na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.



Koncept, který Prima představila, se zjevně inspiruje několika různými show, které již diváci znají. Především formátem tzv. kontejnerových reality show, kdy soutěžící sdílí hermeticky uzavřený prostor, v němž má docházet k dramatům a konfliktům. Na tomto principu fungoval kdysi například pořad VyVolení, česká obdoba původně nizozemské show Big Brother (v překladu Velký bratr, čímž tvůrci naráželi na román George Orwella 1984).

Jenže v novém pořadu Like House sedmero „slavných“ adolescentů na víkend opouští dům a neslídí se zde ani nijak závratně v soukromí účastníků, tedy hlavní pilíře žánru chybí. Očividnou inspiraci hledá Like House také u seriálu Too hot to Handle, který zazářil přesně před rokem na platformě Netflix - až takovou, že producenti zcela kopírují princip absence moderátora, kterého nahrazuje přístroj se zdánlivou umělou inteligencí. Jenže mezi českou a australskou verzí „zázračné krabičky“ je takový rozdíl, že srovnání vyvolalo na sociálních sítích vlnu vtipů.

„Sledujeme partičku mladých lidí na dovolenkovém pobytu na chatě, kteří hrají nezajímavé hry, pitomě zabíjí čas a sem tam plní nějakou bezúčelnou výzvu. Pro mladé lidi to nepřináší nic nového, pro starší diváky snad jen znechucení nad bezúčelností života mladých,“ hodnotí Jan Motal. Výzvy zatím sestávaly z aktivit jako poznat jiné známé influencery podle tří emotikon, natočit video či vydržet minutu a půl v ledové vodě. Největším dosavadním trestem pro zúčastněné bylo, že místo dovážky jídla si museli sami uvařit.

Kreativní producent Pavel Nosek dříve vysvětloval hlavní cíle pořadu pro server Šíp.cz takto: „Zaprvé bude štáb natáčet každodenní život influencerů. Zadruhé uvidíme, jak se vypořádají s úkoly a výzvami, které odkryjí jejich pravý charakter, a zatřetí budeme sledovat jejich boj o diváckou přízeň a výhru ve výši půl milionu korun.“

Antisociální chování hvězd sociálních sítí

Na konci každého dílu probíhá hodnocení, kdy každý influencer rozdá 2 palce nahoru a jeden záporný svým kolegům. „Pořad divákům podvrhuje představu, že nejúspěšnější je ten, kdo získá nejvíce lajků. Tím se podporují stereotypní představy o úspěchu: že nesouvisí s tím, jaký člověk je či co umí, ale jak se umí prodat, že vztahy mezi lidmi mají být postavené na boji o přízeň davu a ne na spolupráci a vzájemnosti. Že nejdůležitější je lidský vzhled a prostá chuť zkoušet něco nového,“ uvádí odborník na mediální etiku z Masarykovy univerzity Motal.

Podobné reality show mohou podle odborníka sehrát i pozitivnější roli: v zahraničí, především v zemích s konzervativní kulturou či autoritativními režimy, takové to formáty často prolamují společenské tabu a stereotypy. Dle Motala Prima - namísto toho, aby situace s velkou sledovaností využila a představila zajímavý formát, který lidem přinese nějaké kritické poznání, pomoc či útěchu - vsadila na tu nejohranější kartu a využila popularity influencerů, aniž by cokoliv přidala. „Jde o formát exploatující módní trend bez špetky dramaturgické kreativity a sociální citlivosti,“ uvedl.

Problémem podle něj je z etického hlediska i současná pandemie. „Ve chvíli, kdy mnozí bojují o život, přišli o své blízké, do posledního dechu pomáhají druhým nebo řeší životní krizi, protože ztratili zaměstnání či čelí krachu, se Prima rozhodne natáčet lidi, kteří očividně nejsou kompetentní k ničemu jinému, než se vyfotit na sociální síť, a ukazovat, jak se povalují ve vířivce a řeší, kolik dostali lajků? To považuji za velmi nemorální a dokonce antisociální,“ myslí si odborník na mediální etiku Motal. Pití alkoholu a party, které nechybí snad v žádném dílu, označuje za bezmyšlenkovité bakchanálie zlaté mládeže.

Ze začátku týdne se též celý hlasovací systém, který probíhá skrze aplikaci Oukee, potýkal se závažnými problémy. V aplikaci se objevilo porno včetně zoofilie, násilí na zvířatech nebo velmi drastické snímky zobrazující následky různých nehod. Tvůrci pořadu uvedly, že šlo o hacknutí, podle Jonáše Čumrika, který vystupuje pod pseudonymem Johny Machette, však šlo o to, že aplikace nabízela nahrát jakýkoliv obsah, a tak „lidi nahrávali cokoliv je napadlo“.

Show si lze naladit každý všední den na stanici Prima od 17:00, je vysílána před více než dekádu uváděným kulinářským pořadem Prostřeno. Na webu Česko-Slovenské filmové databáze (ČSFD) získal Like House od diváků čtyři procenta, čímž se nebezpečně přiblížil seriálu Premiér z dílny Jaromíra Soukupa, který zde se svými dvěma procenty drží titul nejhorší seriál.