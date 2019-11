BÍLKOVÁ: Café V lese? Undergroundové doupě, kde byl alespoň jednou snad opravdu každý

PRAHA Zahraniční hudební objevy i budoucí hvězdy. Dobré pití. Přátelé z nejrůznějších společenských vrstev od mladých expatek, přes kavárenské povaleče, po vrcholné politiky. Neformální, světové i útulné. Takové je Café V lese, podnik, o kterém stojí za to psát.

„Já jsem ještě v hipsterským podniku nikdy nebyl,“ zavrtěl se před čtyřmi lety můj kamarád na pestře natřené školní židli v Café V lese. Za zády měl tapetu s torzy stromů a plastickými ptačími budkami. Knížky v knihovně osvětlovaly lampičky s retro stínidly. Materiály na stěnách přecházely volně a zároveň chaoticky z kachliček do dřevěného obložení. Hipsterský podnik? Tahle škatulka mi už tenkrát přišla moc prvoplánová. Připadala jsem si tam spíš jako na chalupě uprostřed Prahy, kde je dovoleno cokoli. Jen ne houbařit v pohorkách.

To hlavní se v Café V lese totiž vždycky odehrávalo v podpalubí. Nevelkém sklepě s trámovým stropem. Ten prostor mě nemohl minout. Divadelníci, s nimiž jsem roky hrála, tam pořádali výroční večírek. Mladí promotéři tam svolávali hudební scénu na své narozeniny na vlně kvalitního Diplomática. Reklamní režiséry a marketingové experty jsem tam potkala v poněkud netradiční roli, když na talkshow Pavla Pláteníka Kupé v lese nosili židle navíc z okolních domů v Krymské. A na ty nejmilejší intoše, co znám, jsem tam narazila, když popíjeli po jednom z tradičních pub kvízů.



Hudební nájezd ze zahraničí

Nešlo si nevšimnout, že před čtyřmi lety začala do programu Café V lese pronikat příjemná vzpruha. Hudební zahraniční pojmy napříč žánry. Díky tomu se v Café zabydlela komunita náročných posluchačů i cizinců ve všech věkových kategoriích. Stylová kavárna se totiž začala objevovat v zahraničních průvodcích oprávněně i jako hudební klub.

V té době už tam pracoval jako vstupař Radek Motlík, který je dnes dramaturgem a produkčním prostoru. „Moje role se dá nazývat všelijak, zvlášť pokud mě někdo cizí vidí vytírat ucpaný záchody nebo razítkovat u vstupu,“ usmívá se Radek, který v klubu trávil pracovně i dvacet večerů v měsíci. Prý dobrovolně a rád.

„Moje práce spočívá v tom sestavit na začátku sezony, tedy vždy před podzimem a jarem, co nejlepší program,“ nastiňuje svou pozici Radek. „Máme už dlouho nastavenou laťku tak, že v programu nemáme volné dni. Máme produkci nonstop od půlky září až do konce roku a potom od půlky ledna až do června.“

Publikum je odrazem kvality umělce

Aktuální - tedy letošní podzimní - sezonu už v klubu stihli zahrát například taneční Monarchy, jejichž videoklip s Ditou Von Teese vidělo na YouTube přes 3,5 milionu lidí. Poslední roky do malého klubu pro pár desítek lidí ve Vršovicích zavítali třeba britští romantici Seafret, nihilisticky kytaroví Merchandise, křehká punkerka z Itálie Any Other, melodický elektronik How To Dress Well, mladičtí rockeři s hitovým potenciálem Airways, nebo duo BirdPen, tak dobře známé milovníkům britské trip hopové ikony Archive.

Těžko lze dlouhou škálu interpretů adresovat jedné skupině publika. „Zahraničních jmen máme cca 30-40 ročně. Obecně platí to, že publikum je odrazem kvality umělce. I proto jsme v dramaturgii víc vybíraví než dřív,“ podotýká Radek. „Je fajn potkávat některé lidi pravidelně a vědět, že je u nás zajímá více akcí. Přesně pro tyhle lidi vznikly permanentky. Naši lidi jsou velmi vybíraví a to, že je u nás vidíme často, nás nesmírně těší.“

Café V lese včera a dnes Hipsterská kavárna i avantgardní klub ve vyhlášené Krymské funguje od roku 2010. Cílem bylo vytvořit obývák, kde se budou lidi seznamovat, aktivizovat i kout pikle. Radek Motlík je lesapánem od roku 2015. Svou roli považuje jako vyústění celoživotních aktivit. Nejvíc si cení, že si svůj čas řídí sám. „Z fixní pracovní doby a čerpání omezené dovolené mám vyrážku,” poznamenal. Krom sestavování programu “Lesa” jezdí také objevovat kapely na showcase festivaly po Evropě a manageruje kapelu teepee. „Je to práce jako každá jiná a zrovna v hudbě je to i byznys, zvlášť pokud to má člověk jako obživu. Proto se v kultuře neobejdete bez základních znalostí všech dalších oborů, hlavně ekonomie,” mluví o své práci věcně. “Průběžně se snažíme zdokonalovat po technické stránce a zároveň zlepšovat zázemí pro hosty. Teď máme za sebou rekonstrukci toalet. Růst ale nechceme. Útulná velikost a jednoduchost zázemí ale byla vždy spíš naší výhodou,” popisuje současný stav podniku Radek. “Finančně nějakou podporu máme letos v praxi prvním rokem a teprve se s tím učíme pracovat. Naštěstí nás to naučilo celkem fungovat i bez ní, což je myslím mezi kluby s tak silnou dramaturgií spíš unikát a dává nám to prostor díky takové podpoře realizovat smysluplné aktivity a nesoustředit se jen na to, kde peníze utratíme,” vysvětluje Radek Motlík. Má slabost pro belgickou nezávislou hudební scénu. Faces on TV a Warhaus se mu odměnili vyprodaným klubem.

Koncerty v Café V lese od těch v jiných klubech vymezuje žánrová pestrost, ale také jistá absence hudebních extrémů pro uzavřené komunity. Na koncert v Café V lese můžete vzít téměř kohokoli s tím, že tamní produkci ocení. I česká scéna tam má neopakovatelná specifika. Jedna věc je, že tam koncertně vyrostly studentské kapely, které se teď probojovávají do českého mainstreamu jako I Love You Honey Bunny nebo The Silver Spoons.

Ale hlavně - v jakém jiném klubu narazíte zároveň na totální srdcervoucí alternativu ve formě básnictví post-hudby a večer na to na show Vypsané fiXy nebo Buty? Do Café se zkrátka chodí na netradiční kapely, které si zaslouží pozornost nebo naopak na české hvězdy v netradičním podání.

„Nejvíc se těším asi na akce kapel, které už zde několikrát hrály a můžu je tak považovat za své přátele, to pak celý večer probíhá mnohem snadněji a veseleji. Jmenovitě je to třeba Bene z Modrých hor, Bad Karma Boy, Ghost of You a spousta dalších,“ doporučuje z českých koncertů tohoto podzimu Radek.

Primátorka na štaflích

Je fakt, že jsou to právě české koncerty, které rezonují napříč naší společností. Když se během své show válel Jakub Kaifosz celým tělem na baru, komentoval to i bývalý bulvární novinář Pavel Novotný: „Hodně jsem o tom místě slyšel,“ napsal na adresu klubu. Jiní zase prorokovali návrat divokých devadesátek. A hudební časopisy označují koncerty v Café V lese za tuzemské koncerty roku.

V médiích všeho druhu se ale Café V lese neobjevilo kvůli hudbě, nýbrž v roce 2016 když se tehdejší primátorka Adriana Krnáčová s mladým politikem Dominikem Ferim nechala vyfotit, jak čistí fasádu kavárny po nájezdu sprejerů na “Hatefree podniky”. Café V lese se tak stalo zároveň obětí nenávistných sprejerů, novinářů, kteří v celé záležitosti viděli další klín v rozdělení společnosti, i obyčejného selfproma politiků.

„Kavárna má jméno už delší dobu a odjakživa byla spojována s aktivitami Ondry Kobzy, tedy majitele a mého šéfa, který je v takovém prostředí jako ryba ve vodě. Mně některé tyhle aktivity blízké nejsou, ale je to spíš o tom, že v tom neumím chodit. Raději se soustředím na klub. A že by nám pozornost politiků nějak pomáhala si určitě nemyslím. V očích určitě části veřejnosti tahle záležitost naopak úplně kvitovaná nebyla,“ nevzpomíná na skandál Radek s nadšením.

V plakátu na následující dny jsou schválně vyznačená prázdná místa. Vypadají jako přelepená páskou. „Jsou to velká jména a my je nemůžeme oznámit, dokud neodehrají předchozí koncerty v zahraničí,“ vysvětluje Radek Motlík. „Naše plakáty beru jako takové mementum. Než ho po sezoně sundám a uklidím, projdu si naposledy jednotlivá jména a těm prohýřeným večerům věnuji tichou vzpomínku,“ předpovídá Radek.