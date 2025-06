Koncert Billie Eilish překonal rekord O2 areny. Dosud jej držela Metallica

Americká zpěvačka Billie Eilish vystoupila v pražské O2 areně v neděli. Jednalo se o její druhý tuzemský koncert. „Na její výjimečné vystoupení, které pořádala agentura Live Nation, dorazilo 20 209 diváků, čímž Billie sesadila z první příčky legendární kapelu Metallica z roku 2018, kdy koncert navštívilo 20 174 fanoušků,“ uvedla za O2 arenu Zuzana Krejčíková k nedělní návštěvnosti.

„K rekordnímu číslu přispěla také originální koncepce scény – tzv. center stage, tedy pódium umístěné uprostřed haly. To umožnilo téměř stoprocentní využití kapacity O2 areny a nabídlo fanouškům jedinečný zážitek ze všech stran. Billie tak byla doslova obklopena publikem a vytvořila si s ním silné spojení, které bylo cítit po celý večer,“ dodala Krejčíková.

Americká zpěvačka a skladatelka patří k největším popovým hvězdám současnosti. Tento týden získala na udílení hudebních cen American Music Awards hlavní cenu pro umělce roku. Eilish uspěla ve všech sedmi kategoriích, v nichž byla nominována, včetně alba roku. Právě nahrávku Hit Me Hard and Soft představila třiadvacetiletá hudebnice i na svém pražském koncertu. V roli hosta se zde objevil britský zpěvák a klavírista Tom Odell.

Vystoupení bylo beznadějně vyprodané několik měsíců dopředu. Pražskou O2 arenu vyprodala Eilish už v roce 2019.

Vybrané prostředky z pořadatelem navýšené ceny vstupného o částku 35 korun budou poukázány pro účely americké umělkyně na podporu charitativních činností. Část výtěžku tak podpoří neziskové organizace, které řeší dopady nedostatečného zabezpečení potravin a klimatické krize.

Loňská nahrávka Hit Me Hard and Soft získala široké uznání kritiků a debutovala na předních příčkách hitparád v několika zemích. Například ve Spojeném království se stala jejím třetím albem číslo jedna a zaznamenala největší týdenní prodeje britské umělkyně od roku 2021. Její skladba What Was I Made For? pro soundtrack filmu Barbie loni obdržela Oscara za nejlepší původní skladbu a ocenění Grammy ve dvou kategoriích.

Mladou umělkyni proslavila zejména schopnost vystihnout ve svých textech a videoklipech rozpolcenost a úzkost generace Z, která vyrůstá ve světě sociálních médií. Dva její videoklipy na YouTube nasbíraly přes miliardu zhlédnutí, a to k písním Lovely a Bad guy. Díky druhé skladbě se Eilish stala první hudebnicí narozenou v novém tisíciletí, která zdolala vrchol americké hitparády.

Billie Eilish je dcera herečky Maggie Bairdové a herce Patricka O’Connella. Hudbě se věnuje od 12 let, kdy začala zpívat ve sboru. Průlomový singl Ocean Eyes, který pro ni napsal její bratr, vydala v roce 2016. „Pověsila jsem skladbu na SoundCloud jenom proto, aby si ji můj učitel mohl stáhnout. Neměli jsme vážně žádné další úmysly, ale lidé si ji přes noc začali stahovat a už to bylo,“ uvedla Billie Eilish pro magazín Teen Vogue.