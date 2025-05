Billy Joel zrušil všechny své koncerty, mám mozkové onemocnění, přiznal

„Upřímně se omlouvám, že své publikum zklamu, a děkuji za pochopení,“ řekl šestasedmdesátiletý Joel. Tomu lékaři nedávno NPH diagnostikovali. Jeho stav se kvůli vystoupením zhoršil, což vedlo k potížím se sluchem, zrakem a rovnováhou. Joel nyní podstupuje léčbu a lékaři mu doporučili, aby po dobu zotavování nepořádal koncerty.

Turné, které bylo naplánováno pro USA, Kanadu a Británii, mělo původně začít v únoru. Kvůli Joelově stavu ale bylo přeloženo na červenec. Peníze dostanou lidé automaticky zpět způsobem, jakým si lístky zakoupili.

NPH postihuje nejčastěji lidi po pětašedesátém roku života. Nemoc se vyznačuje tím, že dochází k nerovnováze mezi tvorbou a vstřebáváním mozkomíšního moku, což vede k poruchám chůze, potížím s pamětí či k inkontinenci moči. Léčba se obvykle provádí implantací ventilu, který odvádí mozkomíšní mok do jiné části těla, kde se pak vstřebává.

Joel se proslavil hity, jako jsou Piano Man či Uptown Girl. K jeho nejznámějším písním patří We Didn’t Start the Fire, která shrnuje významné historické události od roku 1949, kdy se narodil, do vydání skladby v září 1989. Československu se skladba přímo nevěnuje, zmiňuje ale například rozdělený Berlín, protisovětské povstání v Maďarsku a blok komunistických států.