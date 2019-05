Jak dopadla bitva všech bitev? Z předposlední epizody celé Hry o trůny bude divákům pořádně horko

ZÁPADOZEMÍ Mrtví v nedávné Bitvě o Zimohrad jsou zapomenuti, na pořadu dne je bitva o Královo přístaviště. Předposlední díl úspěšného seriálu přitom obrátil celé dosavadní směřování příběhu. Udělalo se v něm pořádně horko - obrazně i doslova. Projděte si zlomové momenty v páté epizodě. Článek obsahuje vyzrazení děje zatím odvysílané části osmé série.

Překvapení! Euron a Zlaté společenstvo jsou břídilové

Zlaté společenstvo (Golden Company) je tou nejlepší armádou žoldáků, kterou je vůbec možné zaplatit penězi. Tedy teoreticky by alespoň měla být. Její trable začaly tím, že z Essosu do Západozemí nemohli na lodích převézt bojové slony, což Cersei následně div neoplakala. Harry Strickland (Marc Rissman) a jeho do zlata oděná bandička sice měla ukázněný nástup před brány Králova přístaviště, dokonce i působila řádně hrozivě, ale pak přiletěla Daenerys (Emilia Clarkeová) na drakovi. Bojem zocelení žoldáci se do skutečného boje ani nezapojili, když dračí plamen značně pokosil jejich řady. To není zrovna dobrá vizitka pro bitvami zocelené žoldáky. Mrtvému Stricklandovi je to už ale stejně asi jedno.

Euron (Pilou Asbaek) sice v předchozím díle udělal z Rhaegala šiškebab, ale patrně šlo jen o začátečníkovo štěstí. Celá Železná flotila v rozhodujícím momentu přestala střílet z obrovských kuší a jen přihlížela tomu, jak Daenerys na Drogonovi uděala s loděmi krátký proces. Celé loďstvo tak do samotné bitvy také nezasáhlo.



Euron, kterého moře vyplavilo u tajného vstupu do podzemí Rudé bašty, se pak s dýkou v ruce postavil Jamiemu Lannisterovi (Nikolaj Coster-Waldau). I s ním ale prohrál, ačkoliv Jamie bez jedné ruky je jen pouhým stínem dřívějšího Králokata, obávaného mistra šermíře. Euronovu chvilku slávy v minulém díle nahradilo ostří meče do žaludku.

Můj brácha má prima bráchu

Sandor „Ohař“ Clegane (Rory McCann) se konečně dočkal své pomsty. Rivalita mezi ním a jeho bratrem Gregorem „Horou“ Cleganem (Hafþór Júlíus Björnsson) byla patrná již od první série, kde bratři krátce zkříží meče na rytířském turnaji organizovaném Robertem Baratheonem (Mark Addy). Starší Gregor mladšího Sandora v mládí týral. Sandorova popálená tvář je výsledkem toho, že mu Gregor zatlačil hlavu do plamenů v rodinném krbu. Jen proto, že si Sandor hrál s bratrovou hračkou.

Z Gregora se stal po zásahu Qyburna (Anton Lesser) nemrtvý obr poslouchající rozkazy, ale nenávist k bratrovi byla tak silná, že se vzepřel Cersei a Qyburna jedním rozmachem zabil. Následný duel, kdy kolem bratrů padají sutiny a hoří dračí plameny, je bezesporu jedním z vrcholů dílu. Oslepený (Gregor tuhle taktiku používá očividně rád) Sandor nakonec shodil vlastní vahou svého bratra z věže. Smrt nalezli oba. Gregor již druhou.

A co to proroctví?

Když byla Cersei mladá, čarodejnice Maggi jí předpověděla, že přežije všechny své děti. Co víc, proroctví v knihách navíc pravilo, že až se bude Cersei utápět v slzách, přijde valonqar (valyrijsky malý bratr) a s rukama kolem kolem krku ukončí její život. Právě toto proroctví hrálo do karet teorii, že Cersei uškrtí její mladší a mnohem menší bratr Tyrion (Peter Dinklage). Na konci tohoto dílu však Cersei a krvácejícího Jamieho zasypaly sutiny. Nevíme jistě, zda jsou mrtví, ale vzhledem k váze padající suti bychom to snad mohli předpokládat. Jenže tím se asi nevyplnilo to proroctví, že?

Cersei se v poslední (domnělé) chvíli svého života rozhodně utápěla v slzách. Možná jí tolik záleželo na nenarozeném potomkovi, protože právě on mohl zvrátit neblahé proroctví. Maggi totiž také předpověděla, že Cersei bude mít děti jen tři. Jamie, její mladší bratr, ji v posledních chvílích objal s jednou rukou kolem krku. Sice ji přímo neuškrtil, ale zbytek neblahého proroctví sedí. Co my víme, možná že Cersei zemřela právě tím, že ji uškrtila bratrova kovová ruka pod váhou sutin...

Tyran 2.0

Seriál tak pracně sedm sérií budoval image Daenerys Targaryen jako ochránkyně slabých, aby ji v pěti dílech poslední série zadupal do prachu. Naprosto přelomovým dílem byla právě tato epizoda, která divákům ukázala, že Cersei je jen malá ryba, protože tím pravým zlem je pološílená Targaryenská tyranka. Můžeme spekulovat o tom, co ji poslalo přes hranu (ačkoliv to byla nejspíše smrt Missandrei), ale upalování bezmocných obyvatel Králova přístaviště jasně říká, že Daenerys šla cestou, ze které není cesty zpátky.

Jako první si to uvědomil Varys (Conleth Hill), kterého Daenerys následně nechala upálit. Po upalování bezmocných si to uvědomil i zbytek. To včetně Jona Sněha (Kit Harington), jehož vystřízlivění po románku s královnou muselo být obzvláště bolestné.

Hlavním nepřítelem v seriálu Hra o trůny je tak, fanfáry, Daenerys Targaryen. Oblíbení hrdinové mají už jen jednu epizodu, aby s novou krutovládkyní skoncovali. Poslední díl bude jistě velkolepý.

Koniny s bílým koněm

V závěrečné scéně prochází od padajících sutin pomlácená a rozlámaná Arya Stark (Maisie Williamsová) hořícím městem. Nikde ani živáčka, ale po ulicích se válejí doutnající mrtvoly. Dívka prozřela. Přímo do ulice králova přístaviště se vydala zabít Cersei, poslední osobu ze svého seznamu smrti, ale teď má zjevně nový cíl. V tom spatří bílého koně, nasedne na něj a odjede. Právě to, co bílý kůň znamenal, je předmětem debaty fanoušků. Na celou situaci existují dva diametrálně odlišné pohledy.

První pohled je čistě hrdinský. Arya vždy toužila být rytířem, zachráncem. Zachránila lidstvo před Nočním králem a jeho armádou. Teď může zabít šílenou Daenerys. Bílý kůň je odrazem toho všeho - jako rytíř na bílém koni vyjíždí Arya z trosek města.

Ten druhý možný je o mnoho děsivější. Arya Stark je mrtvá, nepřežila pád sutin nebo šlehající plameny. To by vysvětlovalo, proč je město ztichlé a v dohledu není ani živáčka. Zvíře je symbolem smrti. Na bílém koni jezdí smrt i podle Bible. „Existuje jen jeden Bůh a jeho jméno je Smrt. A je jen jedna věc, kterou říkáme Smrti - dnes ne!“ řekl Arye kdysi dávno v první sérii mistr meče Syrio Forel (Miltos Yeromelou). Jenže to už neplatí. Dnes ano. Arya nasedá na koně a odjíždí ztichlou ulicí.

Sice je její postava vidět v ukázce na další díl, ale to nemusí nic znamenat. Nebylo by to poprvé, kdy by tvůrci seriálu vypustili zavádějící ukázky. První varianta je ovšem pravděpodobnější, ačkoliv by druhá byla po scenáristické stránce rozhodně originálnější.