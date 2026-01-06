Drazí Gróňané, vyhlaste nezávislost! vzkazuje Björk v napjatých časech

Islandská zpěvačka Björk sdílela na Instagramu vášnivý příspěvek, v němž vyzvala obyvatele sousedního Grónska, aby vyhlásili nezávislost na Dánském království. Přála by jim, aby se odtrhli tak, jak to v minulosti provedl Island. Její výzva přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump opakuje svůj zájem převzít kontrolu nad grónským územím.
„Přeji všem Gróňanům hodně štěstí v jejich boji za nezávislost. Islanďané jsou nesmírně rádi, že se jim v roce 1944 podařilo osamostatnit od Dánska, neztratili jsme svůj jazyk (moje děti by teď mluvily dánsky),“ napsala zpěvačka pod svůj instagramový příspěvek s mapou Grónska.

i wish all greenlanders blessing in their fight for independence
icelanders are extremely relieved that they managed to break from the danish in 1944 ,
we didn´t loose our language ( my children would be speaking danish now )
and i burst with sympathy for greenlanders , repeatedly ,
especially like when the case came up about the forced contraception ,
where 4500 girls as young as 12 got IUD without their knowledge between 1966 and 1970
.... they are my age and younger ... childless ....
and still today the danish are treating greenlanders like they are second class humans
removing children from their parents in 2025 !

colonialism has repeatedly given me horror chills up my back ,
and the chance that my fellow greenlanders might go from one cruel coloniser to another
is too brutal to even imagine .
"úr öskunni í eldinn" , like we say in icelandic

dear greenlanders
declare independence !!!!
sympathetic wishes from your neighbours
warmthness
björk

„Drazí Gróňané, vyhlaste nezávislost!“ uvedla napřímo islandská zpěvačka dále. A rovněž ostře kritizovala někdejší nařízení dánských úřadů nechat aplikovat tisícům grónských žen a dívek nitroděložní tělíska i bez jejich vědomí či proti jejich vůli. Tato politika, jejímž cílem bylo zastavit rychlý populační růst v Grónsku, zasáhla dívky již od věku 13 let.

O této rozsáhlé antikoncepční kampani veřejnost poprvé informoval investigativní podcast Dánského rozhlasu v roce 2022. Lékaři podporovaní dánskou vládou provedli od roku 1966 do začátku 70. let takových zákroků na 4 500. Lítost nad pohnutou historií vyjádřila v srpnu minulého roku dánská premiérka Mette Frederiksenová.

„Chtěla bych se omluvit dívkám a ženám, které se staly obětí znevýhodňování kvůli tomu, že jsou Gróňanky. Za to, že musely zažít fyzickou i psychickou újmu. Za to, že jsme je zklamali,“ uvedla tehdy premiérka.

Studená válka o Grónsko

Zpěvačka zveřejnila příspěvek v době, kdy šéf Bílého domu Donald Trump ve svých projevech opakovaně zmiňuje touhu připojit největší ostrov světa pod správu USA. Naposledy svá slova zopakoval v neděli, den po americké vojenské intervenci ve Venezuele.

„Bohužel se domnívám, že bychom měli brát amerického prezidenta vážně, když říká, že chce Grónsko,“ řekla dánská premiérka Frederiksenová na veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanici DR.

„Dala jsem jasně najevo, jaký je postoj Dánského království, a Grónsko opakovaně prohlásilo, že nechce být součástí Spojených států. Pokud USA zaútočí zemi NATO, bude konec všemu,“ dodala.

Většina obyvatel Grónska, které má strategickou polohu a významné zásoby nerostných surovin, nyní nezávislost podporuje, zároveň ale lidé odmítají možnost stát se součástí USA, jak by chtěl Trump. Ten považuje získání Grónska za záležitost národní bezpečnosti.

Zda by Björk podle svého příspěvku přála Gróňanům přechod pod správu Spojených států, je však vyloučeno. „Kolonialismus mi opakovaně naháněl hrůzu a mrazilo mě z něj v zádech. Představa, že by moji grónští soukmenovci mohli přejít od jednoho krutého kolonialisty k druhému, je příliš brutální, než aby se dala vůbec představit,“ dodala zpěvačka.

