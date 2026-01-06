Drazí Gróňané, vyhlaste nezávislost! vzkazuje Björk v napjatých časech

„Přeji všem Gróňanům hodně štěstí v jejich boji za nezávislost. Islanďané jsou nesmírně rádi, že se jim v roce 1944 podařilo osamostatnit od Dánska, neztratili jsme svůj jazyk (moje děti by teď mluvily dánsky),“ napsala zpěvačka pod svůj instagramový příspěvek s mapou Grónska.
„Drazí Gróňané, vyhlaste nezávislost!“ uvedla napřímo islandská zpěvačka dále. A rovněž ostře kritizovala někdejší nařízení dánských úřadů nechat aplikovat tisícům grónských žen a dívek nitroděložní tělíska i bez jejich vědomí či proti jejich vůli. Tato politika, jejímž cílem bylo zastavit rychlý populační růst v Grónsku, zasáhla dívky již od věku 13 let.
O této rozsáhlé antikoncepční kampani veřejnost poprvé informoval investigativní podcast Dánského rozhlasu v roce 2022. Lékaři podporovaní dánskou vládou provedli od roku 1966 do začátku 70. let takových zákroků na 4 500. Lítost nad pohnutou historií vyjádřila v srpnu minulého roku dánská premiérka Mette Frederiksenová.
„Chtěla bych se omluvit dívkám a ženám, které se staly obětí znevýhodňování kvůli tomu, že jsou Gróňanky. Za to, že musely zažít fyzickou i psychickou újmu. Za to, že jsme je zklamali,“ uvedla tehdy premiérka.
Studená válka o Grónsko
Zpěvačka zveřejnila příspěvek v době, kdy šéf Bílého domu Donald Trump ve svých projevech opakovaně zmiňuje touhu připojit největší ostrov světa pod správu USA. Naposledy svá slova zopakoval v neděli, den po americké vojenské intervenci ve Venezuele.
„Bohužel se domnívám, že bychom měli brát amerického prezidenta vážně, když říká, že chce Grónsko,“ řekla dánská premiérka Frederiksenová na veřejnoprávní rozhlasové a televizní stanici DR.
„Dala jsem jasně najevo, jaký je postoj Dánského království, a Grónsko opakovaně prohlásilo, že nechce být součástí Spojených států. Pokud USA zaútočí zemi NATO, bude konec všemu,“ dodala.
Většina obyvatel Grónska, které má strategickou polohu a významné zásoby nerostných surovin, nyní nezávislost podporuje, zároveň ale lidé odmítají možnost stát se součástí USA, jak by chtěl Trump. Ten považuje získání Grónska za záležitost národní bezpečnosti.
Zda by Björk podle svého příspěvku přála Gróňanům přechod pod správu Spojených států, je však vyloučeno. „Kolonialismus mi opakovaně naháněl hrůzu a mrazilo mě z něj v zádech. Představa, že by moji grónští soukmenovci mohli přejít od jednoho krutého kolonialisty k druhému, je příliš brutální, než aby se dala vůbec představit,“ dodala zpěvačka.