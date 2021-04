Bláznivá komedie pro prázdný sál. Kino hrálo kultovní film po celý rok i bez diváků

Kino v americkém Oregonu proslulo tím, že každou sobotu už po 43 let hraje divákům kultovní hudební komedii The Rocky Horror Picture Show. Tradice pokračovala navzdory tomu, že kvůli koronaviru v kině celý rok nebyli diváci.

V roce 1975 spatřil světlo světa film The Rocky Horror Picture Show. I přes horor v názvu nešlo o nic strašidelného, ale o divokou hudební komedii, která odstartovala kariéru herečky Susan Sarandonové (Mrtvý muž přichází, Nebezpečný klient).

Divoké převyprávění Frankensteina s Timem Currym (Legenda, Na stopě) bylo sice ve své době v kinech propadákem, ale našlo si téměř fanatické fanoušky, kteří se převlékají za své oblíbené hrdiny a na film pravidelně chodí do kina. Třeba i každý týden, když mají čas.



Oregonské kino Clinton Street Theater si na The Rocky Horror Picture Show postavilo pověst, protože kultovní film promítá každou sobotu večer už 43 let. Ačkoliv se dveře kina musely kvůli pandemickým nařízením uzavřít už loni v březnu, kino tradici nepřerušilo.

„Sledoval jsem ten film sám. Sledoval jsem ho i ve sněhové vánoce. Byla mi předána pochodeň a bylo mou povinností, abych ji nenechal vyhasnout,“ nechal se slyšet uvaděč kina Nathan Williams. „Držím tu pochodeň pro všechny podivíny, kteří třeba ani nemají místo, které by pro ně znamenalo domov. Tohle je váš domov,“ dodal.

I díky tomu, že kino Clinton Street Theater tradici nepřerušilo, je The Rocky Horror Picture Show historicky nejdéle promítaným filmem v kinech bez jediné předstávky od své premiéry. Svůj náskok nad ostatními bude pravděpodobně už jen navyšovat.