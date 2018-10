Blonďatá panenka změnila svět. Filmovou Barbie si zahraje Margot Robbieová

Barbie musí z pohádkového světa ven mezi lidi. Na filmovém příběhu nejznámější panenky se může začít pracovat, protože společnost Sony přestala držet práva. Titulní roli si má zahrát na Oscara nominovaná herečka Margot Robbieobá.

Dlouhou dobu držela práva na Barbie společnost Sony. Té vypršela licence a společnost Mattel, vlastník a výrobce Barbie, práva poslala dál. Snímku se nyní údajně drží studio Warner Bros., které ještě nic nepotvrdilo, a produkovat by ho měla firma Lucky Chap, která patří přímo Margot Robbieové. Objevují se spekulace o tom, že je k projektu jako režisérka přizvána Patty Jenkinsnová, která na sebe upozornila loňským komiksovým hitem Wonder Woman. Server Deadline ale tuto informaci vyvrátil.

První návrh, ještě pod hlavičkou Sony, počítal do hlavní role s herečkou a komičkou Amy Schumerovou (Dámská jízda, Vykolejená). V jednu chvíli měla Schumerovou nahradit Anne Hathawayová (Bídníci, ďábel nosí Pradu). Snímek pak měl být spíše romantickou komedií pro dospělé. Údajně ale nikdo nebyl schopný přijít s uspokojivým scénářem.

Pro Margot Robbieovou je role Barbie jen další na seznamu úspěchů. Sympatická australská herečka s raketovou kariérou má nyní například v roli Harley Quinnové ve snímcích komiksové stáje DC. Naposledy kritiky ohromila v roli krasobruslařky Tonyi Hardingové v životopisné černé komedii Já, Tonya (to jí vyneslo nominaci na Oscara). Nyní se má kromě Barbie proměnit i v zavražděnou herečku Sharon Tateovou pro film Once Upon a Time in Hollywood režiséra Quentina Tarantina.

Barbie je jméno, které vydělává. Jen mezi roky 2012 až 2017 si značka přišla na více než 6 miliard dolarů. Nejdražší jednu panenku Barbie navrhl v roce 2010 australský šperkař Stefano Canturi. Patřičně vyšperkovaná panenka se pak prodala za více než 300 tisíc dolarů.