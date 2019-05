Blondýna proti nacistům. Herečka Margot Robbieová bude v Praze natáčet válečné drama

PRAHA Australská herečka Margot Robbieová bude ještě letos v Praze natáčet válečné drama Ruin. V něm ztvární přeživší z koncentračního tábora, která se po válce rozhodne pomstít.

Elsa Brzezina (Margot Robbieová) přežila koncentrační tábor, ale nemá klid. Touží po pomstě. Ta se naskytne v podobě bývalého nacistického kapitána (Matthias Schoenaerts), ve kterém se hned po válce hnulo svědomí. Společně začnou hledat bývalé členy Hitlerových Einsatzgruppen, kteří se na vyhlazování podíleli. Nesourodou dvojici zavede pátrání až do Prahy...



Ústřední dvojici měli původně ztvárnit herci Gal Gadotová (Wonder Woman, Rychle a zběsile 5) a Christian Bale (Nepřátelé, Temný rytíř). Nakonec byly z veřejnosti neznámých důvodů bahrazeni právě Robbieovou a Schoenaertsem.

Režisérem snímku Ruina je Justin Kurzel. Ten se do divákova podvědomí zapsal nepříliš úspěšným Macbethem a dnes již lehce zapomenutou videoherní adaptací Assassin´s Creed. Blíská se ale nejspíš na lepší časy - kromě Ruiny chystá i snímek Pravdivá historie Kellyova gangu (The True History of the Kelly Gang). Historickému dramatu z australského prostředí vévodí herecké obsazení v čele s Russelem Crowem, Charliem Hunnamem, Nicolasem Houtlem nebo Travisem Fimmelem, představitelem Ragnara Lodbroka ze seriálu Vikingové.

Hvězda z Austrálie

Margot Robbieová v poslední době slavila úspěchy ve filmech Já, Tonya (ten ji vynesl nominaci na Oscara za hlavní roli), Sebevražedný oddíl a Marie, královna skotská.

V minulých dnech dotočila snímek Dravci (Birds of Prey), pokračování již zmíněného Sebevražedného oddílu. Objeví se také v roli herečky Sharon Tateové ve snímku Kdysi dávno v Hollywoodu režiséra Quentina Tarantina, který bude mít premiéru na letošním filmovém festivalu v Cannes. Má také podepsanou smlouvu na roli hrané filmové panenky Barbie.