Český festival Blues Alive získal nejprestižnější americké žánrové ocenění

Jako vůbec první český držitel získal mezinárodní hudební festival Blues Alive, jehož dvacátý třetí ročník včera začal v Šumperku, nejprestižnější světové žánrové ocenění nazvané Keeping The Blues Alive Award pro rok 2019. Cenu uděluje americká nadace Blues Foundation, přední světová organizace, která se snaží o oceňování, uchovávání a propagaci blues.

„Vnímám to jako obrovské ocenění naší dlouholeté práce, kdy již dvacet tři let přivážíme do Šumperka velké hvězdy tohoto žánru. Zároveň je to odměna pro naše fanoušky, díky nimž je festival již několikátý rok beznadějně vyprodaný a kteří zde pak vytvářejí neopakovatelnou atmosféru,“ řekl ředitel Blues Alive Vladimír Rybička.

Keeping The Blues Alive Award podle pořadatelů představuje vrchol toho, co může v žánru blues získat „nemuzikant“. Jde o obdobu Blues Music Award pro hudebníky a mezi její minulé držitele patří přední světové bluesové festivaly, vydavatelství, producenti či média a novináři.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v Memphisu 25. ledna 2019 v rámci 35. ročníku festivalu International Blues Challenge. Cenu Keeping The Blues Alive Award obdržely v minulosti například přehlídky New Orleans Jazz and Heritage Festival a Beale Street Music Festival, časopisy Rolling Stone a Living Blues Magazine, producenti Tom Hambridge (např. Buddy Guy, J. L. Walker) a Jim Gaines (např. Ana Popovic, Carlos Santana, Van Morrison) nebo vydavatelství Stony Plain a Alligator Records.

Mezinárodní festival Blues Alive v Šumperku je největší středoevropskou přehlídkou tohoto žánru. Festival vznikl v roce 1996. Za dobu své existence přivezl takové hvězdy jako Hubert Sumlin, Cephas & Wiggins, James Cotton, Johnny Winter, Shemekia Copeland, Otis Taylor, Warren Haynes, Kenny Wayne Shepherd či Jonny Lang. Spolupořádal take vůbec první koncert Buddyho Guye v roce 2018 v Praze.

Letošní dvacátý třetí ročník šumperské přehlídky probíhá od 15. do 17. listopadu. K hlavním lákadlům patří americká písničkářka Joan Osborne, americká kytaristka Ana Popovic, držitel loňské Grammy v kategorii moderního blues Fantastic Negrito, kapela Tamikrest z Mali nebo North Mississippi Blues Project složená z hudebníků pocházejících z poslední americké oblasti, kde ještě blues žije v původním historickém stylu.

Nadace Blues Foundation byla založena v roce 1980 v Memphisu. V současné chvíli čítá 4 100 jednotlivých členů a 200 přidružených místních bluesových společností, které zastupující dalších 50 000 fanoušků a profesionálů po celém světě. Nadaci řídí Správní rada, která se skládá z 25 členů. Cenu Keeping the Blues Alive uděluje každoročně “jedincům či organizacím, kteří významně přispěli světu blues”, a rozhoduje o ní panel významných profesionálů z tohoto oboru. Hlavním kritériem je dlouholetý přínos, který není omezen na konkrétní rok.