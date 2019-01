Český festival Blues Alive převzal v americkém Memphisu nejprestižnější bluesové ocenění

Memphis, USA Zástupci šumperského festivalu Blues Alive dnes během slavnostního ceremoniálu v Memphisu převzali od americké nadace Blues Foundation nejprestižnější světové žánrové ocenění nazvané Keeping The Blues Alive Award pro rok 2019. Mezinárodní festival Blues Alive se stal vůbec prvním českým držitelem této ceny, kterou uděluje přední světová organizace, která se snaží o oceňování, uchovávání a propagaci blues.

„Je to pro nás obrovská pocta dostat se do společnosti všech letošních i minulých oceněných - ať už jednotlivců či organizací. Cenu přivezeme do Šumperka pro naše fanoušky, partnery a podporovatele, je to především odměna pro ně. Pro nás jako organizátory ocenění představuje zároveň výzvu, abychom nejen udrželi, ale i zvyšovali úroveň našeho festivalu v budoucnosti,“ říká ředitel Blues Alive Vladimír Rybička.

„Keeping The Blues Alive Award představuje vrchol toho, co může v žánru blues získat ‚nemuzikant‘. Jde o obdobu Blues Music Award pro hudebníky a mezi její minulé držitele patří přední světové bluesové festivaly, vydavatelství, producenti či média a novináři,“ doplňuje redaktor kulturní rubriky LN Ondřej Bezr, který je zároveň dramaturgem festivalu Blues Alive.

Cenu Keeping The Blues Alive Award obdržely v minulosti například přehlídky New Orleans Jazz and Heritage Festival a Beale Street Music Festival, časopisy Living Blues Magazine a Rolling Stone, producenti Tom Hambridge (například Buddy Guy, J. L. Walker) a Jim Gaines (například Ana Popovic, Carlos Santana, Van Morrison) nebo vydavatelství Stony Plain a Alligator Records. Mezi letošními držiteli jsou kromě Blues Alive také americká organizace Atlanta Blues Society, šéf rozhlasové stanice Blues Radio International Jesse Finkelstein nebo prezident Evropské bluesové unie,Francouz Jean Guillermo.

Nadace The Blues Foundation, jež ceny udílí, byla založena v roce 1980 v Memphisu. V současné chvíli čítá 4 100 jednotlivých členů a 200 přidružených místních bluesových společností, které zastupující dalších 50 000 profesionálů po celém světě. Nadaci řídí Správní rada, která se skládá z 25 členů. Její současnou prezidentkou je Barbara Newman. Cenu Keeping the Blues Alive uděluje každoročně „jedincům či organizacím, kteří významně přispěli světu blues“, a rozhoduje o ní panel významných profesionálů z tohoto oboru. Hlavním kritériem je dlouholetý přínos, který není omezen na konkrétní rok.

Mezinárodní festival Blues Alive v Šumperku je největší středoevropskou přehlídkou tohoto žánru. Festival vznikl v roce 1996. Za dobu své existence přivezl takové hvězdy jako Hubert Sumlin, Cephas & Wiggins, James Cotton, Johnny Winter, Shemekia Copeland, Otis Taylor, Warren Haynes, Kenny Wayne Shepherd či Jonny Lang. Spolupořádal take vůbec první koncert Buddyho Guye v roce 2018 v Praze. Loňský dvacátý třetí ročník proběhl od 15. do 17. listopadu a byl několik týdnů předem vyprodán.