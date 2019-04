Bob Dylan roztleskal pražskou Lucernu. Starým hitům dal nové aranžmá

PRAHA Legendární americký muzikant Bob Dylan v neděli nabídl v zaplněné pražské Lucerně komorně laděný koncert, na kterém zazněly jeho staré hity v nových aranžích i skladby z jeho poslední autorské desky Tempest z roku 2012. Intimní atmosféru vystoupení vedle hudby podtrhovalo spoře nasvícené jeviště, na kterém Dylana doprovázela čtyřčlenná kapela. Další vystoupení budou v Lucerně i 8. a 9. dubna. Podle pořadatelů se dá očekávat jiný program, protože Dylan při turné pravidelně mění hrané skladby a každý jeho koncert se tak stává jedinečným.

Přestože je Dylan známý především jako kytarista, v neděli stejně jako na předchozích třech pražských koncertech zpíval vestoje za mikrofonem a hrál na foukací harmoniku a klavír. Tradičně nekomunikoval s publikem, přesto se dočkal vřelého přijetí a v závěru ovací ve stoje.



Sedmasedmdesátiletý hudebník, který se v Praze představil po pěti letech, diváky opět zaskočil včasným zahájením koncertu. Někteří lidé, které zdržela přísná bezpečnostní opatření, dorazili až při úvodní písně. Koncert stejně jako na předchozích letošních štacích Dylan zahájil oscarovou skladbou Things Have Changed z roku 2000, která zazněla ve filmu Skvělí chlapi s Michaelem Douglasem.

S velkým aplausem se setkaly v některých případech těžko rozpoznatelné nové úpravy zásadních hitů jako It Ain’t Me, Babe, Highway 61 Revisited, Don’t Think Twice, It’s All Right a zejména Like A Rolling Stone. Zatím poslední autorské Dylanovo album Tempest dostalo prostor ve skladbách Early Roman Kings, Pay in Blood, Scarlet Town a Soon After Midnight. V přídavcích nechyběla další z mnoha verzí Dylanova hitu hitu Blowin’ in the Wind, která s originálem z roku 1962 neměla příliš společného.

Za svoji kariéru vydal Dylan 38 studiových alb a na koncertních pódiích se setkal například s Joni Mitchellovou či Joan Baezovou. Poslední tři tituly Shadows In The Night, Allen Angels a Triplicate věnoval skladbám jiných autorů - od Franka Sinatry až po Johnnyho Mercera. Písně z nich by mohly zaznít na dalších dvou Dylanových pražských koncertech.

Uznávaný umělec má za sebou více než pětapadesátiletou kariéru, napsal přes 500 písní, z nichž mnohé se dočkaly nespočtu coververzí. Sám prodělal několik stylových proměn, začínal jako folkový písničkář, poté se k nelibosti části příznivců postavil do čela elektrifikované rockové kapely. Tuzemským fanouškům se Dylan poprvé představil v roce 1994.

Dylan je rovněž uznávaným literátem, získal jako první rockový hudebník v historii Pulitzerovu cenu, hrál v několika filmech a na svých cestách maluje. Je také prvním písničkářem, který dostal Nobelovu cenu za literaturu. Švédská akademie ho vyznamenala za originální přínos k tradici amerického písničkářství.