Věčný poutník, jehož cestu lemují desítky cen. Bob Dylan slaví 85. narozeniny

Písněmi Boba Dylana se proslavilo mnoho rockových velikánů, pro zástupy dalších je inspirací. Jeho texty se staly studijním materiálem literárních seminářů. K hlavním vášním tohoto tajemného introverta patří především koncertování. V roce 1988 se vydal na své Nikdy nekončící turné (Never Ending Tour) a je na něm dodnes.
Ročně to znamená kolem stovky koncertů na všech možných světadílech. Několikrát vystoupil i v Česku, poprvé v roce 1994, naposledy v roce 2024, kdy třikrát vyprodal pražské O2 universum. V posledních letech při koncertech málokdy sáhne po kytaře, většinou hraje na klavír či na foukací harmoniku. Na koncertech mezi skladbami prakticky nemluví.
Kromě neustálého koncertování stále natáčí alba, celkem jich má v katalogu čtyřicet studiových.
Dylanův hudební i soukromý život byl poznamenán mnohými proměnami. Narodil se v židovské rodině s kořeny v carském Rusku a dětství prožil v hornickém městečku Hibbing. Jeho první hudební láskou se stalo country, jež však po nástupu rock and rollu opustil. V roce 1959 zahájil studium v Minneapolisu, které nedokončil, a začal vystupovat v barech. V té době provedl jeden ze svých stylových obratů a zaměřil se na folk a blues.
Zaujal především hrou na foukací harmoniku a první album nazvané Bob Dylan (1962) vydal již pod svým uměleckým jménem, jež přijal pravděpodobně na počest velšského básníka Dylana Thomase. Deska obsahovala zatím jen tři původní skladby. Během několika málo let se díky písním, ve kterých se stavěl za lidská práva a proti válce, stal hrdinou revoltující mládeže. První hity, jako byly písně Blowin’ in The Wind nebo The Times They Are a-Changin’, mu také začaly vydělávat slušné peníze.
V roce 1965 prodělal k nelibosti části fanoušků klíčovou hudební proměnu. Jeho doprovod začali tvořit rockoví hudebníci a v textech se také již více než společenskými tématy zabýval osobními prožitky. Přechod od folku k rocku se plně projevil na albu Bringing It All Back Home (1965). Z tohoto období pochází Dylanův asi nejslavnější hit Like a Rolling Stone a vrcholná alba Highway 61 Revisited (1965) a Blonde on Blonde (1966). Úspěšná byla i 70. léta s alby jako New Morning, Planet Waves, Blood on the Tracks nebo The Basement Tapes.
Osobní život poznamenal rozvod v roce 1977. Jeho druhé manželství, které se rozpadlo v roce 1992, bylo až do roku 2001 tajemstvím. Stejně tak fanoušci jen tušili, kolik má vlastně dětí a že měl problémy s alkoholem. Koncem 70. let se stal „znovuzrozeným křesťanem“, což zachycuje série tří alb počínaje deskou Slow Train Coming (1979). Z 80. let vyčnívají desky Infidels (1983) a Oh Mercy (1989). Později se ale podle médií vrátil k židovství a účastnil se různých židovských akcí, včetně rituální obřízky svých synů.
Počátkem následujícího desetiletí nebyl příliš ve formě a až celkem vydařené Unplugged album z roku 1994 mělo větší odezvu. Dva úspěšné nosiče také vydal s příležitostnou superkapelou Traveling Wilburys, kterou kromě něj tvořili George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne a Roy Orbison. Další studiové desky Time Out of Mind (1997), Love and Theft (2001) nebo Modern Times (2006) už fanoušci i kritika opět přijali s nadšením.
Bob Dylan také hrál v několika filmech, například ve slavném westernu Pat Garrett a Billy the Kid, pro který napsal slavnou píseň Knockin’ on Heaven’s Door, kterou později zpopularizovali Guns N’Roses. Je držitelem několika cen Grammy, Zlatého glóbu a Oscara. V roce 1982 byl uveden do Síně slávy skladatelů, o šest let později do Rokenrolové síně slávy. V roce 2008 jako první rockový hudebník v historii obdržel Pulitzerovu cenu za vliv svých textů na populární hudbu a americkou kulturu.
Několikrát byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu, dočkal se v roce 2016, kdy jej Švédská akademie vyznamenala jako prvního písničkáře za originální přínos k tradici amerického písničkářství. Tato volba se setkala s rozporuplnými reakcemi. Zatímco někteří nevšední výběr hudebníka uvítali, jiným připadal absurdní. Dylan se odmítl zúčastnit tradiční recepce a ceremonie na stockholmské radnici a cenu převzal s několikaměsíčním zpožděním v dubnu 2017 na soukromém setkání bez přítomnosti médií.
Jako malíř na sebe poprvé upozornil na přelomu 60. a 70. let, kdy namaloval obaly některých svých alb. V roce 2015 byla v Londýně otevřena výstava Dylanových pláten.
V roce 2020 prodal kompletní katalog svých písní vydavatelské větvi společnosti Universal Music Group (UMG). Jeho autorský katalog je považován za jeden z nejcennějších, srovnatelný s tvorbou kapely Beatles. V roce 2024 měl premiéru životopisný film Bob Dylan: Úplně neznámý s Timothéem Chalametem v titulní roli, který byl za svůj výkon. nominován na Oscara.
Za zmínku v této souvislosti stojí vynikající snímek režiséra Todda Haynese Beze mě: Šest tváří Boba Dylana z roku 2007, kde si písničkáře zahrálo šest herců včetně Cate Blanchettové.