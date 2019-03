Bohemian Rhapsody 2? Údajně se chystá pokračování nejvýdělečnějšího filmu v české historii

Podle Rudiho Dolezala, režiséra videoklipů kapely Queen, se usilovně připravuje pokračování čtyřnásobně oscarového hudebního filmu Bohemian Rhapsody. Ten by měl pravděpodobně začínat koncertem Live Aid a věnovat se posledním letem života Freddieho Mercuryho. Celý projekt by měl zaštítit Jim Beach, manažer kapely.

Úspěch Bohemian Rhapsody byl nevídaný. Snímek v kinech při svém rozpočtu 52 milionů dolarů vydělal celosvětově více než 875 milionů dolarů. V tuzemských kinech se z Bohemian Rhapsody stal dokonce nejnavštěvovanější snímek všech dob, když Freddie Mercury se svou skupinou sesadili modrého Avatara režiséra Jamese Camerona. Avatar rekord držel od roku 2009. Celou řadu získaných filmových cen pak korunovaly rovnou čtyři Oscary - za nejlepšího herce v hlavní roli, za nejlepší střih, za nejlepší zvuk a za nejlepší střih zvuku.

Rudi Dolezal, režisér videoklipů kapely Queen, nyní promluvil pro magazín Page Six mimo jiné i o Jimu Beachovi, manažerovi kapely. „Jsem si jistý, že Jim plánuje pokračování, které začne právě koncertem Live Aid,“ prozradil Beachovy plány Dolezal. Dodal také, že o projektu mluví celá „rodina Queen“ (všichni současní členové kapely).

Nešlo by o překvapivý krok, protože možnost pokračování zvažoval v prosinci (ještě před tím, než měl film masivní oscarový úspěch) i kytarista kapely Brian May. „Myslím, že koncert Live Aid je dobrý bod, ve kterém film ukončit. Kdo ví, možná bude i pokračování,“ řekl tehdy v jednom rozhovoru. V případě toho, že by se možné pokračování opravdu odrazilo od nejslavnějšího koncertu kapely Queen, tak by to pravděpodobně znamenalo, že by se film zaměřil na posledních šest let života jejího nenahraditelného frontmana.

Ze svého úspěchu v roli Freddieho Mercuryho těží také do té doby nepříliš známý herec Rami Malek. Tomu role otevřela takřka přes noc dveře do filmového světa a nyní se spekuluje třeba o tom, že by si měl v nové bondovce zahrát padoucha.