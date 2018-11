Bohemian Rhapsody mohla být divočejší. Film o kapele Queen provázely porodní bolesti

Do českých kin míří dlouho očekávaný film Bohemian Rhapsody. Ten mapuje vzestup kapely Queen a jejího frontmana Freddieho Mercuryho. Snímek ale měl původně vypadat úplně jinak - Bohemian Rhapsody měnila v průběhu režiséry i představitele hlavní role.

Snímek vznikal již od roku 2010 a Freddieho Mercuryho měl původně hrát americký komik Sacha Baron Cohen (Borat, Diktátor). Ten se ale v červenci 2013 role vzdal kvůli neshodám se členy kapely Queen.

Nebral Freddieho vážně



Jiný názor na Cohenův odchod má bubeník Queenů Roger Taylor. Podle něj Cohen nebyl schopný Mercuryho brát dost vážně a z role si dělal legraci. Taylor to v rozhovoru sdělil agentuře AP.

Cohen totiž údajně měl chtít mnohem temnější a divočejší příběh jen pro dospělé publikum. Měl zobrazovat temné stránky kapely Queen včetně drogových závislostí a psychických kolapsů. To se ale nelíbilo členům kapely, kteří chtěli filmem vzdát hold Mercuryho talentu a životnímu příběhu.

„Bylo to celé o tvůrčích rozdílech. Brian May (kytarista kapely Queen, pozn. aut.) je skvělý muzikant, ale špatný producent,“ okomentoval svůj odchod Cohen v rozhovoru s americkým moderátorem Howardem Sternem. Cohen si k filmu také přizval scenáristu Petera Morgana a režiséry Davida Finchera a Toma Hoopera. Všichni odešli spolu s Cohenem. Po třech letech vývoje byla Bohemian Rhapsody jako opuštěná loď uprostřed moře.

Film ale našel nového režiséra v Brianu Singerovi (X-men, Obvyklí podezřelí) a nového Freddieho v americkém herci egyptského původu Rami Malekovi (Mr. Robot, Noc v muzeu). Vypadalo to, že Bohemian Rhapsody bude natočena již bez problémů.

Chybí nám režisér

Pouhé týdny před koncem natáčení ale studio Fox oznámilo, že Singer již nadále není režisérem snímku. Důvodem měly být jeho časté absence. Podle zdrojů webu Variety za Singera musel zaskakovat kameraman Thomas Newton Sigel, který to pochopitelně neměl ani v popisu práce.

Na Singera si měl stěžovat i herec Rami Malek. Singer se hájil tím, že se stará o nemocné rodiče, ale nebylo mu to nic platné. Na dokončení filmu tak Singera nahradil Dexter Fletcher (Orel Eddie, Divoký Bill). Fletcher nyní mimochodem připravuje snímek Rocketman, filmovou biografii Eltona Johna.

Film byl také kritizován za to, že údajně opomíjí Mercuryho homosexualitu. Celé debata vznikla na základě jediného traileru, kde Freddieho vztahy zobrazeny nebyly. Herec Rami Malek to označil za hloupé spekulace a fanoušky ubezpečil, že se Bohemian Rhapsody bude tomuto tématu věnovat.

Nakonec se ale zdá, že vše dopadlo dobře. „Rami Malek je v každém směru neuvěřitelný chlap. Zvládnul Freddieho do nejmenších podrobností. Myslím, že je to skvělé, sami bychom to neudělali lépe,“ okomentoval film a Ramiho výkon Brian May.