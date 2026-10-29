Pro některé to bude medaile z protekce, říká Hřebejk. Janžurová neskrývala dojetí

„Já jsem velmi šťastná. Bylo to krásné. Zítra budu uvažovat, jestli si to zasloužím. Dneska si to nepřipouštím,“ svěřila se novinářům po středečním slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě herečka Iva Janžurová. Od prezidenta Petra Pavla převzala Řád bílého lva III. třídy za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti umění.
Přestože ji ocenění dojalo, přiznala také obavy z reakcí veřejnosti. „Teď se bojím, že mi budou psát, že si to nezasloužím. Já znám ty dopisy, které často chodí, ty SMSky, takové ošklivé. Ale snad jich nebude moc,“ řekla.
Pro pětaosmdesátiletou herečku přitom nejde o první státní vyznamenání. Už v roce 2006 jí tehdejší prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy. Právě proto ji další ocenění překvapilo.
„Já jsem říkala: Ale já už jsem jedno vyznamenání dostala,“ vzpomínala Janžurová na okamžik, kdy se o rozhodnutí prezidenta dozvěděla. Dokonce ji napadlo, zda na její předchozí ocenění někdo nezapomněl. Byla však ujištěna, že o něm prezidentská kancelář ví. „Nesměla jsem to nikomu říct, aby to neproklouzlo na veřejnost. Tak to bylo takové zvláštní tajemství a příjemné,“ popsala.
Za ocenění vyjádřila vděčnost především divákům, kteří její práci dlouhodobě sledují. Když měla vybrat svou nejoblíbenější roli, přiznala, že podobné žebříčky sestavovat nedokáže. Ráda však vzpomíná na natáčení komedie Světáci a zvláštní místo v jejím srdci má také snímek Drahé tety a já.
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„Já mám hrozně ráda film Drahé tety a já. Ten mám tak nějak v takové zvláštní oblibě,“ svěřila se. Natáčení pro ni bylo šťastným obdobím také proto, že se jí krátce předtím narodila druhá dcera. Pochvalovala si i spolupráci s hercem Jiřím Hrzánem, který podle ní ochotně přijímal její vlastní nápady.
Hřebejk chválil prezidentův projev
O svých pocitech po převzetí státního vyznamenání promluvil rovněž režisér Jan Hřebejk. Prezident mu udělil medaili Za zásluhy v oblasti umění. Režisér přitom otevřeně připustil, že někteří lidé mohou jeho ocenění spojovat s veřejnou podporou Petra Pavla.
„Uvědomuju si, že pro některé lidi to bude taková medaile z protekce, protože já jsem pana prezidenta Pavla podporoval,“ řekl novinářům. Zda jeho podpora sehrála při výběru oceněných nějakou roli, podle svých slov neví.
Vyznamenání však nevnímá pouze jako osobní úspěch. Rád by se o něj symbolicky podělil s kolegy, s nimiž během téměř čtyřicetileté kariéry spolupracoval.
Zmínil mimo jiné zesnulého spisovatele Petra Šabacha, scenáristu Petra Jarchovského, herce Ivana Trojana nebo kameramana Jana Malíře. „Hrozně bych si přál, aby se z toho radovali lidi, s kterými jsem ty filmy dělal, a aby se z toho radovali lidi, kteří ty naše filmy mají rádi,“ vysvětlil.
Režisér přiznal, že o chystaném vyznamenání věděl přibližně měsíc. Když se o něm poprvé dozvěděl, měl radost, ale zároveň si uvědomil, kolik let už má za sebou. „Byl jsem potěšen. Říkal jsem si, že už jsem konečně dost starý,“ zavzpomínal s nadsázkou.
Pochvaloval si také prezidentův slavnostní projev, za který si Pavel vysloužil dlouhý potlesk. Hřebejk ocenil především to, že se podle něj hlava státu vyhnula prázdným frázím.
„Já jsem fanda pana prezidenta, takže mně se ten proslov líbil,“ prohlásil Hřebejk. „Prostě já bych to podepsal, kdybych to napsal,“ dodal.
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28. října 2026