Bojuj, dokud nepadneš. V poslední sérii Hry o trůny bude nejdelší bitva v historii kinematografie

ZÁPADOZEMÍ Magazín Entertainment Weekly přišel s informací o tom, že velká bitva osmé a poslední řady seriálu Hra o trůny má být vůbec tou nejdelší kdy natočenou. Filmaři ji točili dlouhých jedenáct týdnů. Boj vypukne v premiéře 14. dubna. Článek obsahuje části, které vyzrazují děj předchozích epizod seriálu.

Lidé proti nemrtvým. Závěrečná bitva proti Nočnímu králi a jeho legii nemrtvých má zbořit všechny dosavadní kinematografické rekordy. „Nikdy nic takového nikdo neudělal. Poslední střet mezi živými a nemrtvými je naprosto nevídaný, brutální mix žánrů, to i v rámci jedné jediné bitvy. Jsou tam sledy událostí nabalené na jiné sledy událostí, které jsou návazné na ještě jiné sledy událostí. David a Dan (Benioff a Weiss, tvůrci seriálu - pozn. aut.) napsali úžasný hlavolam a Miguel (Sapochnik, režisér - pozn. aut) to dal všechno dohromady. Bylo to neuvěřitelně náročné, ale myslím, že si z toho každý divák sedne na zadek,“ sdělil magazínu producent seriálu Bryan Cogman.

Podle dostupných informací se střet bude konat přímo na Zimohradu, rodovém sídle rodiny Starků. Kromě Starků se do bitvy zapojí i Daenerys Targaryenová, Brienne z Tarthu, Tyrion Lannister, nejspíše i Jamie Lannister a další oblíbené postavy. Epizoda tak spojí na jedno místo nejvíce hlavních postav od první epizody první série z roku 2011.



Je jasné, že je závěrečná bitva v dobrých rukou. Miguel Sapochnik, její režisér, natočil pro Hru o trůny již bitvu u Tvrdodomova (5. série, 8. epizoda), ale hlavně Bitvu bastardů (6. série, 9. epizoda). Právě druhá jmenovaná je dlouhodobě fanoušky uváděna jako vůbec ta nejlepší bitva seriálu. Slavila tak ohromný úspěch, že si celá epizoda odnesla televizní cenu Emmy.