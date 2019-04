Bolest a sláva postaršího režiséra. Almodóvar si k filmu znovu přizval Banderase a Cruzovou

Nalezne trudomyslný muž štěstí ve vzpomínkách? Pro svou novinku Bolest a sláva (Dolor y gloria) si oscarový Pedro Almodóvar znovu vybral své dvorní herce - Antonia Banderase a Penélope Cruzovou. Snímek zamíří do českých kin 23. května.

Režisér Salvador Mallo (Antonio Banderas) již v životě vyhrál celou řadu filmových cen. Jeho filmy po celém světě baví miliony diváků, ale Salvatora to nenaplňuje. Jeho osobní krize se odráží i v tom, že již není schopen tvořit a konec konců se ani pořádně stýkat s přáteli. Útěchu hledá ve vzpomínkách na své dětství ve Valencii v šedesátých letech. V osmdesátých, na které také moc rád vzpomíná, zase potkal v Madridu krásnou Jacintu (Penélope Cruzová). Teď je to všechno pryč, odnesla to voda řeky Manzanares. Snímek Bolest a sláva ukazuje, že umělecké pozlátko je velmi často vykoupeno bolestnou ztrátou šťastného osobního života.

Režisérem snímku je zřejmě nejslavnější španělský režisér současnosti Pedro Almodóvar. Ten k filmu napsal i scénář. Na svém kontě má dva Oscary - za nejlepší film cizojazyčný film Vše o mé matce (2000) a za nejlepší původní scénář za snímek Mluv s ní (2003).



Ve filmu nejspíše Pedro Almodóvar odráží také sám sebe, protože si nelze nevšimnout jeho podobnosti s hlavním hrdinou Salvadorem v podání Antonia Banderase.