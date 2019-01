Nový Bond by měl být transgender, míní britský herec West

LONDÝN/PRAHA Kdo převezme roli slavného agenta 007 po Danielu Craigovi, který se s Jamesem Bondem příští rok rozloučí? S nápadem v duchu současného nadšení pro pozitivní reprezentaci žen a menšin přišel britský herec Dominic West. „Možná by byl cool transgender Bond,“ zauvažoval v rozhovoru pro list Sunday Times.

Řeč na toto téma přišla v souvislosti s ­životopisným filmem Colette: Příběh vášně, kde West účinkuje po boku Keiry Knightleyové. K vyjádření o Bondovi přivedla Westa skutečnost, že jednu z ­mužských rolí ve filmu hraje transgender herec Jake Graf, který se narodil jako dívka.

Jako předobraz nového Jamese Bonda ovšem West vidí spíše manželku Jakea Grafa Hannah Winterbourneovou, která je také transgender a ­zastává významnou pozici v britské armádě. „Je to krásná blonďatá dívka, která by mohla být Bond, ano. To je opravdu skvělý nápad. Měl by být transgender Bond, protože v armádě je spousta transgender lidí,“ uvedl Dominic West.

Kapitánka Hannah Winterbourneová zveřejnila svou identitu v roce 2013. Je nejvýše postavenou transgender osobou v britské armádě a angažuje se ve výchově vojáků k respektu vůči menšinám.

Dominic West ovšem ve zmíněném rozhovoru připustil i ­pravděpodobnější možnost, že novým Bondem bude opět muž, například Tom Hardy, o němž se dlouho spekuluje. „Udělalo by mi radost, kdyby to byl on,“ zůstal West otevřený všem variantám.