Bond versus Mercury. Oscarový Rami Malek by si v nové bondovce mohl zahrát padoucha

LONDÝN Herec Rami Malek, který na sebe upozornil rolí Freddieho Mercuryho, je žhavým kandidátem na nového bondovského padoucha. Filmaři s ním údajně intenzivně jednají.

Podle internetového magazínu Collider je role vlastně již téměř Malekova. Zbývá akorát podepsat smlouvu. To je dobrá zpráva pro všechny fanoušky čerstvého držitele Oscara, ale možná o něco méně příjemná pro ty seriálové.

Rami Malek byl totiž před úspěchem Bohemian Rhapsody znám především ze seriálu Mr. Robot. Právě natáčení této kriminální dramatické režiséra Sama Esmaila měl herce zaměstnávat natolik, že by v nové bondovce hrát nemohl. Takto to popisoval web Variety ještě v prosinci. Vyvrácení této informace by mohlo znamenat, že bude Mr. Robot ohrožen či v horším případě přímo zrušen. V papírování by ale problém být neměl - seriál Mr. Robot i filmy o Jamesi Bondovi má pod palcem studio Universal.

25. film o nejlepším agentovi tajných služeb, charismatickém Jamesi Bondovi, se má začít natáčet v dubnu pod pracovním názvem Shatterhand. Do kin by se pak měl dostat nejdříve v dubnu 2020.Filmaři se do role takzvané Bond girl snaží přesvědčit další držitelku Oscara, herečku Lupitu Nyong´oovou (Black Panther, 12 let v řetězech). Zatím není jasné, kdo bude hrát Bonda, ale spekulace zmiňovaly Idrise Elbu nebo Toma Hardyho. Nic ale potvrzené nebylo.