Bono z U2 vytvořil animovaný seriál o vakcinaci. Viry a pacienty namlouvají světové hvězdy

LONDÝN Nový seriál postaví viry proti injekčním stříkačkám. Pandemica chce upozornit na přednosti očkování a zároveň i na nedostatek vakcín v zemi třetího světa.

V každém ze sedmi krátkých dílů Pandemicy se divák setká s běžnými lidmi, kteří se z nějakého důvodu nemohou dostat k vakcíně proti koronaviru. Za seriálem stojí nezisková organizace ONE Foundation, kterou založil frontman kapely U2 Bono Vox.

Hlasy postavám a virům propůjčí plejáda světových hvězd včetně Penelope Cruzové, Michaela Sheena, Kumaila Nanjianiho, Wandy Sykesové nebo samotného Bona. Seriál namaloval oceňovaný britský umělec Andrew Rae.

„Animovaný seriál Pandemica zobrazuje jednoduchou pravdu - to, kde žijete, by nemělo rozhodovat o tom, jestli dostanete tu život zachraňující vakcínu,“ popsal seriál Bono. „I když celá řada z nás na svoji dávku stále čeká, musíme zajistit, aby lidé z rozvojových zemí, ti, kteří to potřebují nejvíce, nemuseli stát až na samotném chvostu fronty,“ dodal.



„Riziko je i v tom, že pokud se někde virus rozšíří, může zmutovat a vrátit se i v takové podobě, že bude odolný proti očkování. Před tím se také snažíme varovat,“ popsal režisér seriálu David McNair.

Například první z epizod zobrazuje dilema tří chudých obyvatel horského regionu, kteří dostanou balíček s vakcínou. Jsou v něm ale jen dvě dávky. „Žijeme ve scénáři, ve kterém si bohaté země zabírají vakcíny. To je scénář, v němž pandemie bude trvat ještě velmi dlouhou dobu,“ dodává McNair.