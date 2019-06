Borat může za rozvod Pamely Andersonové, tvrdí herec Sacha Baron Cohen

LOS ANGELES/KAZACHSTÁN Kazašský reportér Borat na autogramiádě napadne a pokusí se unést herečku a modelku Pamelu Andersonovou. Komik Sascha Baron Cohen, Boratův představitel tvrdí, že právě tento incident vedl k hereččinu rozvodu s hudebníkem Kid Rockem v roce 2006.

„Pamelo, vezmeš si mě?“ vychrlí Borat na šokovanou Pamelu Andersonovou. Předtím ji ještě jako dar podá zdobený pytel (kazašský svatební pytel, jak předmět pojmenuje Borat) s jejich vyšitými jmény. „Ne, díky, omlouvám se,“ odpoví herečka, viditelně hodně nesvá. V tu chvíli Borat přehodí přehoz přes její hlavu a pokusí se ji unést. Ostatní účastníci autogramiády je od sebe odtrhnou a Pamelu z přehozu osvobodí. Tím ale noční můra nekončí, protože poblázněný Borat začíná křičící Pamelu prohánět mezi knižními regály až na parkoviště. Tam už situaci vyřeší ochranka.



Mistr převleků Cohen svými provokacemi často ve filmech a televizních pořadech jde až za hranici. T o i v případě, že jeho oběti stejně jako Pamela v tomto případě vědí, že jde jen o komediální natáčení. V internetovém podcastu Last Laugh komik vzpomínal, jak musel scénu s únosem natočit dvakrát. Poprvé totiž fanoušci na únos svého idolu vůbec nereagovali a nechali Pamelu Boratovi napospas. „To si říkají fanoušci?“ smál se Cohen. Při druhém pokusu zase Cohen při rvačce s Pamelou údajně poškodil čelist.

V době natáčení filmu Borat byla Pamela Andersonová tři měsíce vdaná s country rockovým zpěvákem Kidem Rockem. Není žádným tajemstvím, že film nesl velmi špatně. Po prvním shlédnutí měl Pamele údajně nadávat do prostitutek.

Cohen v podcastu prohlásil, že když se ptal Pamely na to, jak se jim s Kidem Rockem líbila premiéra, odepsala jen, že se budou rozvádět. „Myslel jsem, že si dělá srandu. Za pár týdnů se ale opravdu rozvedli a jako důvod uvedli Borata,“ popsal situaci Cohen.



Začátkem minulého roku Sacha Baron Cohen zaplatil pokutu za skupinu Čechů, která se na podzim 2017 dostala do problémů v kazašském městě Astana. Skupinka se chtěla vyfotit v charakteristických Boratových zelených plavkách, takzvaných „mankinách“, před nápisem Miluji Astanu (I Love Astana). To se nelíbilo úřadům a Češi dostali pokutu zhruba 18 tisíc. Cohen se nabídl, že to za ně zaplatí. Hercovi peníze ale česká skupinka nakonec věnovala na charitu.