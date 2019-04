‚Brečel jsem pětkrát až šestkrát.‘ Noví Avengers jsou podle prvních reakcí filmovým milníkem

LOS ANGELES První reakce na nových Avengers vychvalují vyrovnaný mix akce a emotivních momentů. Diváci se vesměs shodují na tom, že v kinosále dali alespoň jednou volný průchod slzám. Snímek Avengers: Endgame se do českých kin podívá ve čtvrtek 25. dubna.

Na očekávaný film stále uvaleno recenzní embargo, diváci se již se svými pocity začínají svěřovat na sociálních sítích. Ty diváky, kteří byli schopni zvládnou i více než tři hodiny délky filmu (183 minut), Avengers náležitě odměnili. Alespoň podle prvních reakcí.

„Avengers: Endgame je ohromující, úžasný film. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Tenhle film je vším, čím jsem chtěl, aby byl. Úžasné,“ napsal na svůj Twitter Brandon Davis. „Když jsem sledoval nové Avengers, hlasitě jsem se smál, hlasitě tleskal a usedavě plakal. Ten film překonal všechna má očekávání a je skvělým vyústěním celého filmového univerza od Marvelu,“ dodal.

„Snímek Avengers: Endgame je mistrovský epos. Opravdové vyvrcholení všech 22 filmů marvelovského univerza, které nejen uzavře celý příběh, ale dál na něm staví. Dozvíte se v něm věci o všech ostatních předešlých filmech. Pokud je předchozí Infinity War svaly, tak Endgame je mozek. A ten konec! Páni!“ popsal své dojmy Erik Davis, editor webového magazínu Fandango.

Jízda plná emocí

„Představte si tu nejlepší možnou podobu verzi Avengers: Endgame a tenhle film ji stejně předčí. Brečel jsem pětkrát až šestkrát. Je to ten nejvíc emotivní a epický film celého filmového univerza Marvelu,“ shrnul Peter Sciretta, recenzent webu Slash Films.

„Právě jsem viděla Avengers: Endgame a na tuhle jízdu fakt nejste připravení. Všechno to teoretizování vás na tohle nepřipraví. Hodně jsem brečela, házela rukama ve vzduchu a křičela z plných plic. Je to úžasné,“ neskrývala nadšení Beatrice Verhoevenová, recenzentka webu The Wrap.

„Film Avengers: Endgame je natolik plný komiksové úžasnosti, že na jeho příchod nemusíte být připravení! Skvělý mix akce, emocí a humoru ve filmu, ve kterém se během celé doby hraje o hodně. Je to opravdu milník v blockbusterové filmařině,“ míní Dennis Tzeng ze serveru Collider.

„V celém sále nebylo při závěrečných titulcích jediné suché oko,“ zmínil Ramin Setoodeh z webu Variety.