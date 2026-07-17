Píše se rok 1989 a Brenda Frickerová předvádí strhující výkon v dramatu o mozkové obrně Moje levá noha, kde hraje matku hlavího, postiženého hrdiny. Za roli v tomto snímku získává Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, jakožto první Irka v historii.
O dva roky později se do srdcí dětských i dospělých diváků zapisuje ve vánoční klasice Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. Hraje v něm bezdomovkyni, dámu obklopenou holuby, se kterou se malý Kevin spřátelí. Ona mu poté pomůže, když uniká před zlodějíčky Marvem a Harrym.
Svou kariéru Frickerová přitom začala rolemi v televizi i divadle. Napříkllad mezi lety 1986 a 2010 se objevovala v roli zdravotní sestry v seriálu BBC Casualty.
„Už ji nikdy neuvidíme. Svět o hodně přišel. Jsem poctěn tím, že jsem s ním mohl pracovat. Navždy bude v mém srdci a v srdcích mnoha fanoušků po celém světle,“ prohlásil její agent Phil Belfield. Právě on o jejím skonu informoval, přičemž příčinu její smrti neuvedl.
K úmrtí oblíbené herečky se vyjádřil i bývalý irský premiér Simon Harris. „Byla vynikající umělkyní, která zkrášlovala jeviště a obrazovky talentem a autentičností. Brenda každé roli vtiskla hloubku a lidskost,“ popsal muž, který úřad zastával od dubna 2024 do ledna 2025.