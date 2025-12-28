OBRAZEM: Filmová hvězda a ikonická kráska. Brigitte Bardotová skončila s herectvím už před čtyřicítkou

|
28. prosince 2025 18:05
Ve věku 91 let zemřela v neděli ikonická francouzská herečka a modelka Brigitte Bardotová. Jedna z nejznámějších filmových hvězd 50. a 60. let se v listopadu zotavovala po pobytu v nemocnici. Rodačka z Paříže, která se s aktivní hereckou dráhou rozloučila již v 70. letech, se v posledních desetiletích věnovala ochraně práv zvířat. Legenda francouzské kinematografie se objevila ve 47 filmech a proslavila se jako sexsymbol své doby.