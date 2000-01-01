náhledy
Ve věku 91 let zemřela v neděli ikonická francouzská herečka a modelka Brigitte Bardotová. Jedna z nejznámějších filmových hvězd 50. a 60. let se v listopadu zotavovala po pobytu v nemocnici. Rodačka z Paříže, která se s aktivní hereckou dráhou rozloučila už v 70. letech, se v posledních desetiletích věnovala ochraně práv zvířat. Legenda francouzské kinematografie se objevila ve 47 filmech a proslavila se jako sexsymbol své doby.
Nicolas Charrier pak s matkou neměl žádný vztah. Oženil se s dcerou norského velvyslance, modelkou Anne-Line Bjerkan a přestěhoval do Norska, kde má dvě dcery a tři vnoučata. „Jsem prababička tří malých Norů, kteří ani nemluví francouzsky a které vidím jen velmi zřídka,“ řekla v jednom z rozhovorů Bardotová.
Režisér Roger Vadim jí dával první lekce herectví a Bardotová se do něj v šestnácti letech zamilovala. Jakmile byla plnoletá, vzali se.
Bez bikin se neobešel snad jediný film, ve kterém Bardotová zazářila. Na snímku ve filmu Soukromý život (1962)
Osmnáctiletá Brigitte Bardotová se kvůli filmu svlékla do bikin. A přítomní nestačili zírat.
Bikiny byly i deset let po svém „vynalezení“ považovány za nemravné. Brigitte Bardotová to pomohla změnit.
Bikiny Brigitte Bardotové byly na dnešní poměry vcelku konzervativní. V roce 1953 ale způsobily poprask.
Herečka ono léto objela celou jižní Francii. Nejvíce pozornosti však vzbudila v Cannes.
Bikiny proslavila herečka Brigitte Bardotová. Od té doby o ně začal být enormní zájem.
Během horkých jihofrancouzských lét se Brigitte Bardotová neobešla bez slamáku s širokou krempou.
Pro jejich manželství to ale znamenalo konec. Rozvedli se v roce 1957. Dala se totiž dohromady se svým kolegou z Vadimova filmu Jeanem-Louisem Trintignantem, s kterým nakonec žila dva roky, které zahrnovaly i dobu, kdy byla vdaná.
Herečka Brigitte Bardotová a její manžel Gunter Sachs na snímku z roku 1966.
Posledním manželem Bardotové byl podnikatel Bernard d’Ormale, za kterého se provdala v roce 1992. Byl poradcem krajně pravicového politika Jeana-Marie Le Pena.
