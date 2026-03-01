V mezinárodních kategoriích zvítězila španělská zpěvačka Rosalía mezi sólovými umělci a americká kapela Geese mezi skupinami.
Rosalía zaujala propojením klasické hudby s popem, na sociálních sítích se šířil singl Berghain, na němž hostovali islandská zpěvačka Björk a americký hudebník Yves Tumor. Geese kritici popisovali jako „první velkou americkou kapelu generace Z“.
Deanová uspěla i v kategoriích umělec roku, pop a také skladba roku za duet Rein Me In se Samem Fenderem. Deanová letos také zvítězila v kategorii objev roku amerických ocenění Grammy.