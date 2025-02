Hrozba ucpaných toalet. Koncert Bryana Adamse zrušili z nezvyklého důvodu

Zpěvák ověnčený cenami Grammy měl vystoupit v neděli v RAC Areně v Perthu. Městská vodárenská společnost ale uvedla, že kvůli ucpané kanalizaci hrozí nebezpečí, že se v místě konání koncertu ucpou toalety.

Adams se na sociálních sítích omluvil fanouškům, z nichž mnozí stáli ve frontě několik hodin, jen aby zjistili, že se koncert ruší, a poděkoval jim za trpělivost a podporu. Slíbil, že se pokusí koncert přeložit na jiný termín.

Pořadatel koncertu uvedl, že zrušení koncertu je „hořkým zklamáním“ a že držitelům vstupenek vrátí peníze v plné výši. „Snažili jsme se ze všech sil, aby se koncert mohl konat. Ale tato záležitost byla mimo kontrolu Bryana Adamse, promotéra Frontier Touring a RAC Areny,“ uvedli pořadatelé v prohlášení.

Vodárenská společnost v Perthu uvedla, že tukovec už narušil plynulý odtok odpadních vod, které na několika místech nedaleko plánovaného místa konání přetekly z kanalizace.

Adams - který je známý díky skladbám jako Summer of ‘69 a Please Forgive Me - debutoval v Austrálii v roce 1984 a od té doby zůstává oblíbeným interpretem po celé zemi. „Je mi opravdu líto, že jsme to dnes večer nemohli uskutečnit - tolik jsem se na vás všechny těšil,“ napsal v neděli na sociální síti. Kanadská rocková hvězda má ještě tento týden zahrát v Sydney, Brisbane a Melbourne.

Tukovce, známé také pod anglickým označením fatberg, se vyskytují v kanalizaci po celém světě. Vznikají, když tuk, olej a mastnota ztuhnou a spojí se s dalšími předměty, jako jsou hadry nebo vlhčené ubrousky.

O tukovcích je známo, že způsobují vážné problémy v odpadních systémech a ohrožují životní prostředí. V loňském roce byla z kanalizace ve východním Londýně vyčištěna hromada tuku, která vážila zhruba jako tři dvoupatrové autobusy. Obří tukovce, které ucpaly kanalizaci, se v posledních letech našly také v New Yorku, Denveru, Melbourne a Valencii.