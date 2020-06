,Buď to nepochopíte, nebo se vám to nebude líbit.‘ Kritici cupují Artemise Fowla

LOS ANGELES Artemis Fowl, jeden z nejočekávanějších letošních filmů od studia Disney, měl v Americe premiéru. První recenze ale místo zázraků dávají tušit pořádný filmový problém. Artemis Fowl se ani trochu nepovedl.

Artemis Fowl (Ferdia Shaw) je geniální syn jednoho z nejlepších kriminálníků na světě (Collin Farrel). Jenže celé je to trochu komlikovanější, protože Fowlovic rodina má přístup do jiných světů obydlených roztodivnými pohádkovými postavami.

Když Artemisův otec zmizí neznámo kam, vymyslí mladík důmyslný způsob, jak ho najít. Unese kapitánku skřítkovské říše Myrtu Krátkou (Lara McDonellová), aby získal obrovské výkupné. Tak to přece zločinci dělají, no ne? Za nekale získané peníze pak hodlá platit pátrání po svém otci. Tohle se přeci nemůže pokazit, ne? Podleš všeho pokazilo a to nejen po příběhové stránce.



„Artemis Fowl selhává v úplně té základní otázce filmové zábavy. Nechci s těmi postavami strávit už ani chvilku,“ napsal Scott Mendelsohn, recenzent magazínu Forbes.

Kritikou nešetří ani Helen O´Harová z magazínu Empire. „Scénář založený na prvních dvou knihách série působí, jako kdyby byl nařezán na cáry a poslepován zpět dohromady. Sám Fowl v podání herce Shawa se za celý film v podstatě nehýbe a působí, že neví, co většinu času dělá.

„Film neustále přeskakuje z postav a dějových linek takovým způsobem, že si divák vlastně nedokáže poskládat, jak to spolu celé souvisí,“ je přesvědčená Kate Erblandová z webu IndieWire.



Filmový vlogger Dan Murrell shrnul svůj názor velmi jednoduše: „Artemis Fowl není jen špatný film. Je to totiž úplně legendárně špatný film.“



„Pokud jste nečelti knihy, nepochopíte z filmu skoro nic. Pokud jste je četli, nebude se vám film líbit,“ myslí si Rob Thomas z Captiol Times.

Za filmem podle bestsellerové knižní série spisovatele Eoina Colfera stojí herec a režisér Kenneth Branagh. Ten sice režíroval například poslední Vraždu v Orient expresu (2018) a Popelku (2015), ale až u Artemise Fowla narazil na skutečný oříšek. „Trvalo mi dlouho, než jsem zjistil, jak propojit magii s pohádkovými bytostmi a moderní svět s jeho výdobytky,“ sdělil pro web ET.