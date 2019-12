Bude budoucnost růžová nebo máme cítit skepsi? Rozhovory na hraně zítřka hledají odpovědi

A co Češi, mají k tomu co říct? Novinář na volné noze Adam Folta vydal u nakladatelství 65. pole knihu Rozhovory na hraně zítřka. Nad možnou podobou těch našich zítřků se zamysleli například psychiatr Cyril Höschl, evoluční biolog Jaroslav Flégr, ekonom Tomáš Sedláček, antropolog Martin Soukup, sémiotik Josef Šlerka, historik Václav Marek nebo anarchokapitalista Urza.

Adam Folta pro svou knihu vyzpovídal osmnáct vůdčích českých osobností z mnoha odvětví. Vznikl tak soubor velmi podnětných rozhovorů, které umožní čtenáři nahlédnout na budoucnost z velkého množství různých úhlů. Máte otázku na téma toho, co nás jako lidstvo a národ čeká? S největší pravděpodobností v knize naleznete odpověď. Autor navíc jen „neklouže po povrchu“ ale dostává se navazujícími otázkami přímo k jádru věci.

Rozhovory doplňují portrétní fotografie od talentované Kateřiny Sýsové.

Ti, kdož v knize postrádají ženský element, nemusí vůbec zoufat. Autor plánuje znovu u nakladatelství 65. pole vydat druhý díl knihy, který se tentokrát zaměří na ženy, protože i ony toho mají opravdu hodně co říct.

Ukázka z knihy:

Rozhovor s antropologem Martinem Soukupem



O čase se mluví jako o čtvrtém rozměru, ale začneme-li trochu poeticky - existuje vlastně čas? Myslím čas lineární a kontinuální. Staré civilizace vnímaly temporalitu spíš jako něco cyklického, nekonečný kolotoč proměn přírody. Život, smrt a zase život, had Uroboros zakousnutý do vlastního ocasu.

To je velmi jednoduché. Ne, že neexistuje - čas existuje. My si ho jen nějakým způsobem konstruujeme. Každá kultura má jiné pojetí a vnímání času. To, co jste naznačil, je stará eliadovská interpretace, která praví, že v archaických společnostech měli cyklické pojetí času a my v současnosti na něj nahlížíme lineárně, finalisticky. Měříme čas z nějakého bodu A do bodu B. Vzniká tak dějinný čas, což ale také znamená, že archaickým společnostem čas ubíráme. Současná antropologie toto dost tvrdě kritizuje. V podstatě lidi z těchto kultur zmrazíte v čase. Když otevřete některé antropologické práce, třeba Malinowského Argonauty západního Pacifiku a jiné texty, tak v nich nezřídka máte napsány věci typu , že například Trobrinďané jsou matrilineární. Jednoduchá rétorika. A tím pádem je zmrazíte v čase. Pořád hovoříte nebo píšete v přítomném čase. Jako kdyby domorodci stále nadále dělali to, co u nich pozoroval Malinowski před sto lety. Jako kdyby ustali zamrznutí v jeho době. Podobně byli křižáci přesvědčení, že se jedou do Svaté země pomstít na Kristových vrazích, kteří tam stále žijí. A oni s nimi jeli srovnat účty.

Proč vlastně tvrdíme, že nemáme čas? A proč naopak říkáme, že na to či ono by byl vhodný čas?

Čas je něco, co si musíme udělat. Je to entita, s níž můžeme sami zacházet. Svůj čas strukturujeme. a protože ho máme vysoce strukturovaný, dostáváme se do stresu. Někdy stačí hodně málo. Nevím, jak to máte se sociálními sítěmi a mobilním telefonem vy, ale já to několikrát do roka vypnu, nevlezu na internet ani za nic, chci mít od všeho pokoj.