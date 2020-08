‚Budeš je píchat jak Včelka Mája.‘ Bábovky Radky Třeštíkové se představují v nové ukázce

Každý velký příběh se skládá z těch menších. Snímek Bábovky na motivy bestselleru spisovatelky Radky Třeštíkové nabídne poutavé příběhy několika žen. Snímek zamíří do kin 24. září.

Hrdinky filmu Bábovky divákům ukáží, jak dobře mohou náhodná setkání změnit celý dosavadní život. Všichni jsme totiž součástí sítě, která je utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň. Nebyla by to Radka Třeštíková, aby to celé nemělo pořádně originální nádech.

„Podařilo se nám natočit skvělý velký český film. Od začátku jsme věnovali pozornost každému detailu. Bábovky propojují příběhy žen, které se snaží udělat velká životní rozhodnutí a do jejich plánů zasáhne osud. Z jednotlivých malých příběhů se na konci stane jeden velký,“ přiblížil film režisér Rudolf Havlík, který má na kontě filmy Po čem muži touží (2018) a Pohádky pro Emmu (2016).



Jana Plodková, představitelka jedné z hlavních rolí, prozradila, co ji na filmu baví: „To, že je mnohobarevný. Příběhy v sobě nesou vážnost, komiku, odlehčení, život. Nejsou v jedné tónině.“ Diváky do kina zve slovy: „Bábovky jsou o tom ‚zažít film’. Budou vám tak blízké, že si nebudete jisti, zdali to byl film nebo střípek skutečnosti z vašeho života.“

ázor za mužskou část populace pak doplňuje Jiří Langmajer: „Film jsem viděl a můžu s radostí říct, že je to povedené dílko plné skvělých hereckých výkonů a že duo režisér Havlík – kameraman Tlapák je dnes už záruka kvality. Takže koukejte přijít, nebudete toho litovat.“

Ve filmu hrají Jana Plodková, Táňa Pauhofová, Lenka Vlasáková, Bára Poláková, Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer, Marek Taclík nebo Rostislav Novák.



Natáčení probíhalo převážně v Praze, ale také v exotickém Bangkoku.