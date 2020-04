Budou letos hudební festivaly? Šéfové těch největších se sejdou ke společné debatě

Praha Colours of Ostrava, Rock for People, Pohoda, Metronome Prague, Let It Roll. Pětice velkých festivalů, čtyř českých a jednoho slovenského, které patrně dost výrazně poznamená současná pandemická krize. Ke společné debatě se sejdou ve čtvrtek 16. dubna. A jak jinak, než prostřednictvím videokonference.

Diskuse Zlaty Holušové (Colours of Ostrava), Michala Thomese (Rock for People), Michala Kaščáka (trenčínská Pohoda), Davida Gaydečky (Metronome Prague) a Zdeňka Součka (Let It Roll) proběhne na platformě fóra Meltingpot na Facebooku. Moderovat diskusi, ve které provozovatelé největších festivalů na našem území seznámí veřejnost se současnou situací, bude Petr Vizina. Meltingpot je diskusní fórum, které je součástí festivalu Colours of Ostrava. V době koronakrize provozuje „debatní klub“ na Facebooku. Z archivních zdrojů zde lze shlédnout například rozhovor Zlaty Holušové s tanečníkem a choreografem Yemim A. D. nebo interview publicisty Tomáše Etzlera se spisovatelkou Radkou Denemarkovou.